Зеленский провел 'долгий разговор' с Будановым: 'Важно действовать активно'

Зеленский рассказал, что по фронту и военной операции в Курской области РФ ему докладывал главком ВСУ Александр Сырский.

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Зеленский провел "долгий разговор" с Будановым / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ГУР МО Украины

Кратко:

Зеленский поблагодарил 225 отдельный штурмовой батальон

Буданов рассказал о "наших задачах и перспективах"

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой военной разведки Кириллом Булановым по поводу сценариев войны, которую начала Россия. Об этом президент сообщил в вечернем видеообращении 30 января

Зеленский рассказал, что по фронту и военной операции в Курской области РФ ему докладывал главком ВСУ Александр Сырский.

видео дня

"Есть за что отметить наши бригады, и особенно – 225-й отдельный штурмовой батальон – смело и упорно уничтожают врага, а также – 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада – молодцы, ребята! И сегодня благодарность Силам специальных операций за эффективное поражение российских солдат и техники", – добавил президент.

По словам Зеленского, очень важно, чтобы "каждый день давал новые результаты" и такими результатами "становились потери врага, потери России".

"Был также сегодня долгий разговор с Будановым по поводу наших задач и перспектив, разных сценариев, – проинформировал президент. – Важно действовать активно".

Смотрите вечернее видеообращение Зеленского:

Последние заявления Буданова:

Как сообщал Главред, ранее в СМИ появилась информация, что во время закрытой встречи между народными депутатами и представителями Сил обороны, руководитель ГУР Кирилл Буданов якобы заявил об угрозе для существования Украины, если до лета не начнутся "серьезные переговоры".

Заявление, приписанное руководителю ГУР Кириллу Буданову, в котором говорилось об "угрозе существования для Украины, если не будет переговоров", является ложным. Об этом сообщило Главное управление разведки Украины.

Кирилл Буданов прокомментировал распространенную ранее информацию о том, что он якобы заявил народным депутатам об "угрозе существованию Украины", если мирные переговоры не начнутся до лета. При этом в качестве своего комментария Буданов рассказал широко известный анекдот.

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Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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