Мокрый снег и дождь накроют Украину: в каких областях будут осадки

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине в выходные, 1-2 февраля
- Когда в Украину накроет похолодание
Погода в Украине в выходные, 1 и 2 февраля, будет еще относительно теплой. Однако уже с понедельника, 3 февраля, температура воздуха будет снижаться до уровня ниже нуля.
Украину ждет похолодание. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что 1-2 февраля в Украине максимальная температура воздуха в течение дня составит +1...+6 градусов, только в южной части в субботу еще задержится высокая температура воздуха, столбики термометров будут показывать +8...+12 градусов.
"Однако тенденция к похолоданию касается всех частей Украины. Завтра преимущественно дожди пройдут в центральных областях, на юге и востоке. Запад и север побудут в плотной облачности, разве что в Карпатах возможен мокрый снег", - отметила синоптик.
Погода в Киеве 1-2 февраля
В Киеве в субботу и воскресенье, 1 и 2 февраля, будет преимущественно облачная погода, без существенных осадков. В субботу в столице ожидается +5 градусов, в воскресенье +3 градуса.
"В дальнейшем, по неделе, как и большинства областей Украины, в Киеве также будет холодать до "минусов". По предварительным прогнозам, диапазон дневной температуры ориентировочно от 3 мороза до 3 тепла, а ночью (ближе к середине недели) -3...-8 градусов, при прояснениях возможно на пару градусов ниже", - рассказала Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что морозы накроют Украину - стало известно, в каких областях будет холоднее всего. Снижение температуры воздуха произойдет в Украине в ближайшие дни. Синоптик рассказал, где будет холоднее всего, а где будут идти дождь и мокрый снег.
Также ранее сообщалось, что морозы ударят в Украине - синоптик назвала точную дату. Температура воздуха скоро начнет существенно снижаться. Часть областей накроют дожди и морось.
Напомним, руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, какой будет погода в Украине в феврале. Снег выпадет только на севере и востоке страны, прогнозирует синоптик.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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