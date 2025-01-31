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Мокрый снег и дождь накроют Украину: в каких областях будут осадки

Алёна Воронина
31 января 2025, 14:01
282
Украину скоро накроет похолодание, могут быть сильные морозы.
Погода, снег, зима
Погода в Украине - где будут мокрый снег и дождь/ УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине в выходные, 1-2 февраля
  • Когда в Украину накроет похолодание

Погода в Украине в выходные, 1 и 2 февраля, будет еще относительно теплой. Однако уже с понедельника, 3 февраля, температура воздуха будет снижаться до уровня ниже нуля.

Украину ждет похолодание. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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Она отметила, что 1-2 февраля в Украине максимальная температура воздуха в течение дня составит +1...+6 градусов, только в южной части в субботу еще задержится высокая температура воздуха, столбики термометров будут показывать +8...+12 градусов.

"Однако тенденция к похолоданию касается всех частей Украины. Завтра преимущественно дожди пройдут в центральных областях, на юге и востоке. Запад и север побудут в плотной облачности, разве что в Карпатах возможен мокрый снег", - отметила синоптик.

Погода в Украине 1 февраля
Погода в Украине 1 февраля/ meteoprog
Погода в Украине 2 февраля
Погода в Украине 2 февраля/ meteoprog

Погода в Киеве 1-2 февраля

В Киеве в субботу и воскресенье, 1 и 2 февраля, будет преимущественно облачная погода, без существенных осадков. В субботу в столице ожидается +5 градусов, в воскресенье +3 градуса.

"В дальнейшем, по неделе, как и большинства областей Украины, в Киеве также будет холодать до "минусов". По предварительным прогнозам, диапазон дневной температуры ориентировочно от 3 мороза до 3 тепла, а ночью (ближе к середине недели) -3...-8 градусов, при прояснениях возможно на пару градусов ниже", - рассказала Диденко.

Погода в Украине на две недели
Погода в Украине на две недели/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что морозы накроют Украину - стало известно, в каких областях будет холоднее всего. Снижение температуры воздуха произойдет в Украине в ближайшие дни. Синоптик рассказал, где будет холоднее всего, а где будут идти дождь и мокрый снег.

Также ранее сообщалось, что морозы ударят в Украине - синоптик назвала точную дату. Температура воздуха скоро начнет существенно снижаться. Часть областей накроют дожди и морось.

Напомним, руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, какой будет погода в Украине в феврале. Снег выпадет только на севере и востоке страны, прогнозирует синоптик.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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