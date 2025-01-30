Трамп оговорился о разговоре с Путиным на фоне авиакатастрофы в США

Главное:
- Дональд Трамп, вероятно, провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
- США связывались с Кремлем относительно передачи тел погибших в результате авиакатастрофы
- В столкновении пассажирского самолета с военным вертолетом, вероятно, погибли 67 человек
Президент США Дональд Трамп, вероятно, контактировал с лидером России Владимиром Путиным. Об этом он намекнул на брифинге в Белом доме, на которой рассказывал об авиакатастрофе, произошедшей в Вашингтоне вечером среды, 29 января.
Трамп сообщил, что в результате авиакатастрофы никто из пассажиров не выжил. Президент рассказал, что американская сторона контактировала с Кремлем относительно передачи тел погибших россиян, которые находились в самолете.
У Трампа спросили, обсуждал ли он трагедию с Путиным, поскольку среди погибших на борту самолета, столкнувшегося с военным вертолетом, были граждане РФ.
"Нет, не обсуждал. Не об этом", - ответил Трамп.
Никаких дополнительных деталей президент США не привел. В РФ также пока не подтвердили факт возможных переговоров.
Подробности авиакатастрофы
Дональд Трамп заявил, что у властей есть "определенные идеи" относительно причин аварии, и пообещал тщательное расследование. По его словам, "было принято несколько плохих решений, которые стоили жизни многим людям".
Кроме этого, Трамп поставил под сомнение действия пилота вертолета, диспетчеров воздушного движения и даже обвинил экс-президента Джо Байдена. По мнению Трампа, политика администрации Байдена относительно кадровых назначений в Федеральном управлении гражданской авиации США могла способствовать принятию неправильных решений.
Новый министр обороны США Пит Гегсет заявил, что экипаж вертолета имел значительный опыт и выполнял плановый учебный полет.
Как сообщают американские СМИ, экипаж вертолета состоял из двух опытных пилотов в возрасте 34 и 28 лет. The Guardian отмечает, что на видеозаписях с камер наблюдения не видно никаких отклонений в траектории полета, которые могли бы привести к столкновению пассажирского самолета и военного вертолета.
Директор аэропорта Вичито Джесси Ромо заверил, что пассажирский самолет совершал взлет без каких-либо технических проблем. Министр транспорта США Шон Даффи, назначенный на должность накануне, заявил, что трагедии "абсолютно" можно было избежать.
Авиакатастрофа в США - что известно
Напомним, в ночь на 30 января в Вашингтоне возле Национального аэропорта пассажирский самолет American Airlines столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk, после чего оба судна упали в реку Потомак. На борту самолета было 60 пассажиров и 4 члена экипажа, на вертолете - 3 человека. Поисково-спасательная операция продолжается.
Также известно, что на борту самолета были российские фигуристы, тренеры и их семьи, которые возвращались из учебно-развивающего лагеря в Канзасе. Федерация фигурного катания США подтвердила гибель нескольких спортсменов, но не уточнила их имена.
Среди погибших, по сообщению РИА Новости, были чемпионы мира Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бывшая советская фигуристка Инна Волянская.
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп высказал мнение, что авиакатастрофы можно было избежать. Он отметил, что самолет шел по нормальной линии захода, а вертолет длительное время двигался в направлении самолета. Трамп также раскритиковал отсутствие действий от диспетчеров.
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