Трамп "задушит" Путина эмбарго: эксперт о сценарии принуждения РФ к миру

В конце 2024 года уже были видны признаки того, что "дело движется к эмбарго", говорит Александр Морозов.

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Дональд Трамп может активизировать давление на Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: Donald J. Trump, Википедия, Президент России

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Трамп может пойти на секторальные санкции во многих сферах

Видны признаки того, что "дело движется к эмбарго"

В реализации плана по урегулированию в Украине Дональд Трамп действует "очень быстро, очень жестко, совершенно радикально, эксцентрично", заявил политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

"Но это подготовлено. И это означает, что у них на руках имеется план Б. То есть, если Путин отказывается от перемирия, то что делается дальше буквально по дням и по месяцам. Мы видим, что Трамп будет вести переговоры с Саудовской Аравией, Россию будут выбивать из ОПЕК, добиваться соблюдения РФ не только ценового потолка на нефть, но и при этом над Россией будет висеть угроза нефтяного эмбарго", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт говорит о том, что в конце 2024 года уже были видны признаки того, что "дело движется к эмбарго", о чем свидетельствовала блокада танкерного флота РФ.

"Сейчас Вашингтон это не подтверждает, но через 6 месяцев все это может вполне начать происходить. Плюс к этому видно, что Трамп может пойти на секторальные санкции в тех сферах, где их еще не было. То есть это коснется и российского металла, алюминия, фосфатов - всего того, что может хоть сколько-нибудь приносить деньги", - отметил он.

По словам собеседника, валютная выручка РФ радикально снизилась в 2024 году. Это хорошо видно во всех странах, и понимают, что Кремль лишается денег.

"Если Путин откажется вообще играть в прекращение огня хотя бы на время, то есть не даст Трампу желаемого, то тогда я бы считал, что республиканцы и Белый дом как таковой, даже если Трамп отодвинется и займется другими вопросами, будут очень активно настаивать на развертывании военной инфраструктуры на восточном фланге НАТО. То есть жизнь закипит", - добавил Морозов.

Ранее сообщалось о том, что США готовят санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть. Санкции также будут включать меры против лиц, причастных к некоторым сетям, торгующим нефтью по ценам, превышающим верхний предел.

Напомним, ранее Британия ввела мощные санкции против РФ. В список вошли Воздушно-космические силы страны-агрессора. Также Британия ввела ограничения против пяти российских кораблей.

Как сообщал Главред, оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко считает, что у страны-агрессора России будут возможности для ведения войны против Украины до тех пор, пока нет серьезных санкций в отношении ее газовой и нефтяной отраслей. Но даже санкции не являются значимым фактором.

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Кто такой Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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