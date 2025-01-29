Трамп атаковал Путина и способен принести Украине победу: в США раскрыли детали

Похоже, Трамп понял, что ему выгоднее заключить сделку с Китаем, а не со слабой Россией.

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Трамп теперь стремится к сделке с Си Цзиньпином, а не хвалит Путина - аналитики / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump

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Трамп - один из тех, кто мог бы принести Украине победу

Трамп больше не хвалит Путина

Трамп, вероятно, стремится к сделке с Китаем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неспроста перешел к ультиматумам в адрес Кремля. Похоже, он увидел слабость агрессора России и теперь намерен заключить сделку с Китаем. Трамп мог бы стать тем человеком, который принес бы Украине победу в войне.

Трамп отошел от риторики восхваления Путина

В статье для Newsweek аналитики Йельского института лидерства (США) Джеффри Зонненфельд и Стивен Тиан пишут, что новая риторика Трампа, которая предполагает отказ от нападок на Зеленского и ультиматумы Кремлю, является продуктом прагматизма американского президента. Трамп делает подобные заявления, поскольку понял, что именно Россия находится в проигрышном положении.

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И примечательно, Трамп пытается избегать ситуаций, когда его связывают со стороной, которая проигрывает. Именно поэтому он перестал нахваливать Путина.

Что известно о Трампе / Инфографика: Главред

"Разделяй и властвуй"

Кроме того, Трамп нередко пользуется стратегией "разделяй и властвуй". Сейчас он пытается всех и повсюду настроить друг против друга: Францию против Германии, Британию против Евросоюза, и тому подобное. По всей видимости, именно так он действует и касательно отношений между Китаем и Россией.

"Кажется, что между Китаем и Россией начинается конкуренция за то, кто первым сможет заключить лучшую сделку [с США в лице Трампа]", - предположили аналитики.

Почему Трамп разочаровался в России

По мнению Зонненфельда и Тиана, президент Трамп, вероятно, разочаровался в России после того, как понял, какая маленькая экономика России по сравнению с Китаем. Потому он в последнее время так снисходительно и отзывается о Китае, которого еще недавно изображал своим главным врагом.

Трамп мог бы принести Украину победу

Также аналитики добавили, что если бы Трамп захотел закончить российско-украинскую войну любой ценой, он уже заставил бы Киев сдаться. А так Трамп остается среди тех, кто мог бы принести Украине победу.

"Если бы Трамп действительно хотел положить конец украинскому конфликту независимо от цены и последствий, он уже мог бы заставить Украину сдаться. Но, держась и называя заявления Путина блефом, он повышает ставку - и это открывает возможность того, что Трамп, среди всех людей, мог бы принести Украине победу, которая долго ускользала от нее", - подчеркнули аналитики.

Заявления Трампа о войне РФ и Украины – главные новости:

Как сообщал Главред, новый глава Белого дома Трамп в Давосе сказал, что работа над миром в Украине уже идет. Как полагает президент, снижение цен на нефть поможет поскорее завершить войну.

Кроме того, ранее Трамп выразил готовность усилить санкции против России. Подобный шаг он назвал ответом на нежелание Кремля заключать мирный договор с Украиной.

Следом Трамп призвал РФ закончить войну и уточнил, что если Москва не пойдет на уступки, Вашингтон введет тарифы на товары, которые Россия продает другим странам и самим Штатам. Другого выбора у Трампа не будет.

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Что такое Newsweek? Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

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