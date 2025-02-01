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Закончит ли Россия войну в Украине до лета: в ISW дали прогноз

Виталий Кирсанов
1 февраля 2025, 19:11обновлено 1 февраля, 19:52
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В ISW пришли к мнению, что российский диктатор сформулировал теорию победы, которая полагается на постепенное, ползучее продвижение в Украине.
Путин, война
Путин сформулировал теорию победы / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Миноборони РФ

Кратко:

  • РФ планирует наступательные операции до осени
  • РФ может готовиться к захвату города Великий Бурлук

Российская сторона, очевидно, не планирует заканчивать войну в ближайшие месяцы, ведь генштаб РФ планирует операции, которые продлятся до лета, а возможно и до осени. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Российское командование, вероятно, действует, руководствуясь предположением или прямым знанием о том, что президент России Владимир Путин не намерен прекращать войну в Украине в ближайшее время", - говорят аналитики.

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На это их натолкнула в частности активность россиян на линии Купянск-Боровая-Лиман. Попытки охватить Купянск и захватить другие территории в Харьковской области почти наверняка потребуют от агрессора многомесячных усилий, чтобы пройти еще до 30 километров и захватить на этом пути ряд небольших населенных пунктов, поддерживая при этом логистику через реку Оскол.

Украинские и российские военные блогеры предполагают, что российское военное командование может планировать захват города Великий Бурлук, чтобы выстроить сплошную линию фронта от Волчанска на севере до Купянска на юге. Сейчас российские войска находятся на расстоянии 30-35 километров от Великого Бурлука, и соответственно им понадобится от полугода до года на медленное, изнурительное продвижение к этому городу, оценивают в ISW эти предположения.

"Российские командиры, кажется, не обеспокоены скоростью или последовательностью их продвижения в Украине, вероятно, потому, что они верят, что война будет продолжаться, пока Россия не победит Украину в военном отношении", - говорят аналитики.

Анализируя публичные заявления Путина, в ISW пришли к мнению, что российский диктатор сформулировал теорию победы, которая полагается на постепенное, ползучее продвижение в Украине, которое может продолжаться бесконечно долго. И на переговорах он будет требовать отдать ему все, или он возьмет это со временем военным путем. Военное командование РФ, очевидно, в своих планах исходит именно из такой позиции, говорят аналитики.

Может ли Трамп помочь завершить войну в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что Трамп прислал сигнал - в СНБО сделали заявление относительно даты окончания войны. Дональд Трамп послал странам коммуникационный сигнал, очертив определенный курс относительно переговоров и последствий для России, отметил Коваленко.

Также ранее госсекретарь США сделал заявление об окончании войны. Марко Рубио заявил, что ни Украина, ни Россия не смогут достичь своих "максималистских целей".

Напомним, в США объявили о планах по завершению войны в Украине и назвали два условия. Развязанная Россией война против Украины должна закончиться переговорами, в рамках которой обеим сторонам следует пойти на уступки. Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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