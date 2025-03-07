Антимонопольный комитет доказал нарушение "Укргаздобычи" при закупке китайских труб - Митрохин

https://glavred.info/ukraine/antimonopolnyy-komitet-dokazal-narushenie-ukrgazdobychi-pri-zakupke-kitayskih-trub-mitrohin-10645361.html Ссылка скопирована

Антимонопольный комитет (АМКУ) вынес решение по двум процедурам закупки бурильных труб государственной компанией "Укргаздобыча" на общую сумму 426 млн гривен. Об этом в своих социальных сетях сообщил предприниматель и волонтер Олег Митрохин.

Ранее предприниматель рассказывал о скандале вокруг двух процедур закупки, в ходе которых в обоих случаях заказчик выбрал победителя с более высокой ценой, а компанию Митрохина попытались отстранить от торгов по надуманным причинам.

Митрохин усматривал в действиях "Укргаздобычи" коррупционные риски, так как государственная компания не только отказалась от совокупной экономии в 21 млн гривен, но и выбрала победителя, который не подпадает под действие антидемпинговой пошлины. Если компания Митрохина — ООО "МИК" — должна была заплатить более 200 млн грн (половина стоимости контракта) в бюджет, то другой импортер, которого "Укргаздобыча" пытается "протянуть" в победители, благодаря решению Межведомственной комиссии по международной торговле не платит пошлину. На вопросы "Куда пойдет разница?" и "Почему в таком случае предложение дороже?" ответов нет.

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"Укргаздобыча" дважды пыталась "протянуть" удобного победителя. Первый раз Антимонопольный комитет признал претензии заказчика абсурдными. В начале марта АМКУ во второй раз обязал заказчика признать победителем именно ООО "МИК", а не удобного для "Укргаздобычи" участника.

Олег Митрохин — предприниматель, владелец компании "МИК". Компания "МИК" — ведущий украинский производитель спецодежды для различных отраслей, в частности для промышленности, строительства и сферы безопасности.

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