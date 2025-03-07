Об этом рецепте все забыли: невероятный салат из трех ингредиентов

Салат готовится быстро и стоит недорого.

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Рецепт простого салата за копейки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Весна - благоприятное время для обогащения организма витаминами. С началом теплых дней некоторые хозяйки отдают предпочтение блюдам из овощей и свежей зелени, ставя на второй план салаты с мясом, селедкой или другими продуктами. Главред нашел рецепт салата, который можно назвать "витаминной бомбой", ведь его ингредиенты богаты питательными элементами.

Это блюдо настолько вкусное, что вы обязательно полюбите его с первой попытки. Рецептом салата поделилась кулинарный блогер Ольга Матвей на своем YouTube-канале.

Ингредиенты:

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сочная морковь среднего размера - 5 шт (500 г);

яблоки - 3 шт (500 гр);

корень сельдерея - 50-150 г;

соль, перец;

майонез.

Сначала стоит почистить корень сельдерея и морковь.

Далее яблоки очистите от кожуры, разрежьте на половинки и удалите семена.

Все ингредиенты натрите на терке для корейской моркови. Если такой нет, можно воспользоваться обычной, но тереть следует сверху вниз, чтобы соломка была длинной.

В большой тарелке смешайте все продукты, добавьте специи и майонез.

Майонез можно заменить заправкой.

Заправка:

оливковое масло или подсолнечное - 3 ст. л;

лимонный сок - 1 ст.л;

мед - 1-2 ч. л;

дижонская горчица - 1 ч. л;

кориандр и черный перец молотые;

соль, итальянские сушеные травы.

Смешайте все ингредиенты до полного растворения. Оставьте на 10-15 минут, чтобы все ароматы открылись.

Добавьте заправку к натертым продуктам и все хорошо перемешайте.

Приятного аппетита!

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Что известно об Ольге Матвей Ольга Матвей - кулинарный блогер, которая готовит разнообразную выпечку. Также на канале женщины можно найти рецепты сладких, мясных и первых блюд. Кроме того, Ольга делится полезными советами по приготовлению консервации.

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