Об этом рецепте все забыли: невероятный салат из трех ингредиентов

Весна - благоприятное время для обогащения организма витаминами. С началом теплых дней некоторые хозяйки отдают предпочтение блюдам из овощей и свежей зелени, ставя на второй план салаты с мясом, селедкой или другими продуктами. Главред нашел рецепт салата, который можно назвать "витаминной бомбой", ведь его ингредиенты богаты питательными элементами.
Это блюдо настолько вкусное, что вы обязательно полюбите его с первой попытки. Рецептом салата поделилась кулинарный блогер Ольга Матвей на своем YouTube-канале.
Ингредиенты:
- сочная морковь среднего размера - 5 шт (500 г);
- яблоки - 3 шт (500 гр);
- корень сельдерея - 50-150 г;
- соль, перец;
- майонез.
Сначала стоит почистить корень сельдерея и морковь.
Далее яблоки очистите от кожуры, разрежьте на половинки и удалите семена.
Все ингредиенты натрите на терке для корейской моркови. Если такой нет, можно воспользоваться обычной, но тереть следует сверху вниз, чтобы соломка была длинной.
В большой тарелке смешайте все продукты, добавьте специи и майонез.
Майонез можно заменить заправкой.
Заправка:
- оливковое масло или подсолнечное - 3 ст. л;
- лимонный сок - 1 ст.л;
- мед - 1-2 ч. л;
- дижонская горчица - 1 ч. л;
- кориандр и черный перец молотые;
- соль, итальянские сушеные травы.
Смешайте все ингредиенты до полного растворения. Оставьте на 10-15 минут, чтобы все ароматы открылись.
Добавьте заправку к натертым продуктам и все хорошо перемешайте.
Приятного аппетита!
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Что известно об Ольге Матвей
Ольга Матвей - кулинарный блогер, которая готовит разнообразную выпечку. Также на канале женщины можно найти рецепты сладких, мясных и первых блюд. Кроме того, Ольга делится полезными советами по приготовлению консервации.
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