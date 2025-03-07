Овощной салат, который зарядит вас витаминами за копейки - рецепт

Отличный рецепт быстрого салата.

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Салат из овощей - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин .instagram.com/olga_riabenko_/, depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт отличного салата из овощей, который так необходим в начале весны, когда организм требует витаминов. Быстрый, простой, дешевый – то, что нужно на ужин или же обед.

Кстати, в этот салат можно добавить и другие овощи по вашему желанию, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Овощной салат – рецепт

Ингредиенты:

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Капуста молодая – 300 г;

Свекла вареная - 1 шт.;

Огурец – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.

Петрушка- пучок;

Укроп-пучок;

Кунжут черный – 2 ст. л.

Заправка:

Масло растительное - 70 мл;

Сахар – 1 ч. л.;

Соль – по вкусу;

Лимон-1/2 шт.

Тонко нашинкуйте капусту, натрите на терке морковь, огурец и свеклу.

Мелко нарубите зелень и добавьте к овощам.

Всыпьте кунжут, соль, сахар, влейте лимонный сок и растительное масло.

Все хорошо перемешайте и готово, но можно дать салату и настояться, чтобы пропитался заправкой. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить салат из овощей:

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Кто такая olga_riabenko? olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

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