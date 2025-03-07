Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Овощной салат, который зарядит вас витаминами за копейки - рецепт

Элина Чигис
7 марта 2025, 07:00
91
Отличный рецепт быстрого салата.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Салат из овощей - рецепт
Салат из овощей - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин .instagram.com/olga_riabenko_/, depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт отличного салата из овощей, который так необходим в начале весны, когда организм требует витаминов. Быстрый, простой, дешевый – то, что нужно на ужин или же обед.

Кстати, в этот салат можно добавить и другие овощи по вашему желанию, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Овощной салат – рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Капуста молодая – 300 г;
  • Свекла вареная - 1 шт.;
  • Огурец – 1 шт.;
  • Морковь – 1 шт.
  • Петрушка- пучок;
  • Укроп-пучок;
  • Кунжут черный – 2 ст. л.

Заправка:

  • Масло растительное - 70 мл;
  • Сахар – 1 ч. л.;
  • Соль – по вкусу;
  • Лимон-1/2 шт.

Тонко нашинкуйте капусту, натрите на терке морковь, огурец и свеклу.

Мелко нарубите зелень и добавьте к овощам.

Всыпьте кунжут, соль, сахар, влейте лимонный сок и растительное масло.

Все хорошо перемешайте и готово, но можно дать салату и настояться, чтобы пропитался заправкой. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить салат из овощей:

Вас может заинтересовать:

Кто такая olga_riabenko?

olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт салат овощи
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Логистика РФ тонет в грязи Донбасса: Forbes раскрыло бедственное положение врага

Логистика РФ тонет в грязи Донбасса: Forbes раскрыло бедственное положение врага

08:33Война
РФ атаковала дронами и ракетами газовую и энергетическую инфраструктуру Украины

РФ атаковала дронами и ракетами газовую и энергетическую инфраструктуру Украины

08:05Война
Трамп выдвинул требование Саудовской Аравии: при каком условии состоится визит

Трамп выдвинул требование Саудовской Аравии: при каком условии состоится визит

07:31Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Скоро с Зеленским вместе": Максим Галкин поразил поклонников

"Скоро с Зеленским вместе": Максим Галкин поразил поклонников

Китайский гороскоп на сегодня 7 марта: Тиграм - злоупотребление, Лошадям - обида

Китайский гороскоп на сегодня 7 марта: Тиграм - злоупотребление, Лошадям - обида

Дочь путиниста Филиппа Киркорова устроила беспредел в школе - детали

Дочь путиниста Филиппа Киркорова устроила беспредел в школе - детали

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 марта (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 марта (обновляется)

Предательница Королева начала мыть полы в Кремле - детали

Предательница Королева начала мыть полы в Кремле - детали

Последние новости

09:07

Гороскоп на завтра 8 марта: Львам - прибыль, Стрельцам - впечатляющий день

09:00

Испортит безвозвратно блюдо: фатальная ошибка при приготовлении пюре

08:33

Логистика РФ тонет в грязи Донбасса: Forbes раскрыло бедственное положение врага

08:16

"Все у меня ок": бывшая жена Остапчука заговорила о материнстве

08:10

С Трампом не получится договориться, он хочет другогомнение

Пауза в войне может начаться до мая, Трамп настроен на большую сделку с Путиным – КуликПауза в войне может начаться до мая, Трамп настроен на большую сделку с Путиным – Кулик
08:05

РФ атаковала дронами и ракетами газовую и энергетическую инфраструктуру Украины

07:31

Трамп выдвинул требование Саудовской Аравии: при каком условии состоится визитВидео

07:10

Кто из учеников прав: какой ответ в загадке является правильным

07:00

Овощной салат, который зарядит вас витаминами за копейки - рецептВидео

Реклама
06:41

В Украине - масштабная тревога, РФ обстреливает страну ракетами: все подробности

06:10

Украина за 3 года полномасштабной войны смогла совершить невероятный рывокмнение

05:30

Женщина получила неожиданную записку от пилота: история, которая взорвала TikTok

05:00

Справятся не все: найдите 5 спрятанных канистр с бензином за 15 секунд

04:02

Приостановление военной помощи Украине: названа неожиданная цель Трампа

03:02

Зачем хозяйки фотографируют этикетки на одежде перед стиркой: секретный прием

01:54

Мощные взрывы в оккупированном Крыму: местные жители сообщают о прилетахВидео

01:30

После смены правил на выезд: смогут ли Ziferblat поехать на Евровидение-2025

01:00

Прогресс с Украиной и РФ и отказ от ядерного оружия - новое заявление Трампа

06 марта, четверг
23:47

Россияне массово атаковали Одессу дронами - горят жилые домаВидео

23:33

"Не жалею": на свое 40-летие Козловский признался, за что готов извиниться

Реклама
23:30

"Война стала катастрофой для Путина": в The Telegraph сделали громкое заявление

23:12

Статья НАТО о коллективной обороне может быть отменена: что задумал Трамп

23:11

"99,99% смертности": участница шоу "Холостяк-11" рассказала про свою онкологию

22:43

Трамп хочет, чтоб Украина стояла за дверью пока он ведет переговоры с РФ - КуликВидео

22:40

Особняк с 25 спальнями продается за смешную цену: что ждет покупателей внутри

22:19

То, что Надя не покажет: Кацурин обнародовал домашние фото Дорофеевой

22:06

Раскрыта грандиозная тайна Валерия Меладзе - детали

21:37

В Украине наткнулись на редкие куклы в секонд-хенде: стоят целое состояние

21:33

Что внутри в сумке у кенгуру: удивительные факты про животное

21:22

Предательница Королева начала мыть полы в Кремле - детали

21:18

Жена популярного голливудского актера совершила страшный суицид

21:03

Не о минералах: о чем США будут договариваться с Киевом на переговорахВидео

21:00

Сделает лицо моложе и свежее: как выбрать идеальную красную помаду

20:51

Сразу в двух областях: ВСУ мощно ударили по пунктам управления россиян

20:47

Низкорослые помидоры - топ сорта для вкусных салатов

20:31

Условие подписания соглашения: США требуют от Украины быстрого прекращения огня

20:27

Можно ли брать детей на кладбище: священник дал четкий окончательный ответ

19:59

Следы косметики на воротничке куртки: как быстро вывести следы тоналки и помады

19:43

Будет припекать +19: когда Украину накроет новое похолодание

19:37

Как понять, что пес счастлив: 8 признаков, на которые стоит обращать внимание

Реклама
19:30

Цена "тает на глазах": в Украине резко подешевел популярный овощ

19:22

Переговоры Украины и США: известна дата и место проведения

19:10

Трамп способен помочь Украине единственным способоммнение

19:05

Стоит ли выключать роутер на ночь: эксперты дали неожиданный ответ

19:02

Потери Украины и новая тактика россиян: главные новости Украины (дайджест)

18:59

США пытаются усадить РФ и Украину за стол переговоров: чем шантажирует Трамп

18:59

Четыре пункта: Потап в США рассказал, как на самом деле скинул 20 килограмм

18:55

Как выглядеть моложе - секреты гардероба, освежающие образ

18:48

"Отказ" от доллара: в Украине могут изменить основную валюту

18:40

"С огромным сожалением": Верку Сердючку и команду не выпустили из Украины

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять