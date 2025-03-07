Овощной салат, который зарядит вас витаминами за копейки - рецепт

Предлагаем вам рецепт отличного салата из овощей, который так необходим в начале весны, когда организм требует витаминов. Быстрый, простой, дешевый – то, что нужно на ужин или же обед.
Кстати, в этот салат можно добавить и другие овощи по вашему желанию, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Овощной салат – рецепт
Ингредиенты:
- Капуста молодая – 300 г;
- Свекла вареная - 1 шт.;
- Огурец – 1 шт.;
- Морковь – 1 шт.
- Петрушка- пучок;
- Укроп-пучок;
- Кунжут черный – 2 ст. л.
Заправка:
- Масло растительное - 70 мл;
- Сахар – 1 ч. л.;
- Соль – по вкусу;
- Лимон-1/2 шт.
Тонко нашинкуйте капусту, натрите на терке морковь, огурец и свеклу.
Мелко нарубите зелень и добавьте к овощам.
Всыпьте кунжут, соль, сахар, влейте лимонный сок и растительное масло.
Все хорошо перемешайте и готово, но можно дать салату и настояться, чтобы пропитался заправкой. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат из овощей:
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Кто такая olga_riabenko?
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
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