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Как привлечь опылителей в сад и огород: 10 неожиданных способов

Анна Ярославская
7 марта 2025, 12:37
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Чтобы приманить в сад насекомых-опылителей, мало посадить цветущие растения.
Пчела, бабочка
Чем приманить пчел и бабочек для опыления / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Что привлекает опылителей
  • Чем приманить пчел и бабочек для опыления
  • Почему важно сажать растения из разных семейств

В последнее время численность многих видов насекомых-опылителей сокращается из-за воздействия различных факторов, включая изменение климата, потерю среды обитания и широкое применение пестицидов. В конечном итоге это может привести к параллельному сокращению различных видов растений, угрожая даже продовольственной безопасности. В масштабе же одного сада или огорода сокращение числа насекомых может обернуться отсутствием урожая. Чтобы этого избежать, нужно знать, как привлечь опылителей.

К слову, если вы не знаете, зачем люди должны оставлять ложку сахара в садах в течение всего лета, читайте материал: Удивительно, но гениально: для чего опытные садоводы оставляют в саду ложку сахара.

Как привлечь на участок насекомых-опылителей

Как рассказала автор Youtube-канала Classy Flowers, чтобы приманить в сад насекомых-опылителей, мало посадить цветущие растения.

"Замечали ли вы, что если поместить кормушку для птиц в неправильное место, вы можете никогда не увидеть в ней птиц. Но стоит только переместить её на несколько метров в сторону, та же кормушка для птиц опустеет всего на несколько часов. Вы когда-нибудь задумывались почему? Потому что в первом случае кормушка, возможно, была расположена в незащищённом месте. То же самое правило работает и для привлечения опылителей", - сказала она.

Шаг №1. Убедитесь, что в саду есть укрытия и защищенные места.

"Посмотрите на дикий луг и вы увидите множество различных кустов и растений, тесно сросшихся друг с другом. Природа не терпит пустоты. Если вы хотите, чтобы опылители посещали ваш сад, убедитесь сначала, что вы предлагаете безопасное место, защищенное от хищников", - посоветовала эксперт.
Шаг №2. Для привлечения различных опылителей необходимо сажать растения из разных семейств: сложноцветных, розовых, зонтичных, бобовых, крестоцветных, толстянковых и многих других.

"Помните, что ключом к успеху является разнообразие. Чем больше у вас будет разных растений, тем больше разных опылителей будут приходить к вам в гости и размножаться. Многие люди думают, что опылителям нужны только цветы. Но вы удивитесь, сколько опылителей посещают огороды, полные огурцов, помидоров, бобов и других овощей", - рассказала флорист.

При этом следует высаживать только натуральные сорта, потому что, например, гибридные огурцы не нуждаются в опылителях. У натуральных же сортов не будет плодов без опылителей, потому что у них есть мужские и женские цветки и им нужны насекомые, чтобы доставить пыльцу.

Кроме того, убедитесь, что в вашем саду постоянно растут растения, сменяющие друг друга с ранней весны до поздней осени.

Шаг № 3. На сегодняшний день до 70% современных цветочных растений в садовых центрах и питомниках - это гибридные сорта или растения со значительной модификацией генов. Эти растения часто бесплодны и опылители не хотят их посещать, так как им просто ничего есть.

"У этих растений могут быть красивые, махровые и крупные цветы, и, возможно, это привлекательное украшение сада, но они абсолютно бесполезны для многих полезных насекомых и съедобны только для вредителей. Если же вы хотите опылителей, то избегайте гибридных и генетически модифицированных растений", - говорит эксперт.

Шаг №4. Никогда не используйте пестициды или какие-либо химические вещества.

Покупая средства борьбы с сорняками, вы покупаете яд для пчел и бабочек. Создавайте органический сад. С большим количеством вредителей всегда можно бороться естественным путем с помощью натуральных средств.

Шаг №5. Сажайте цветущие растения большими группами. Они эффективно привлекают опылителей, потому что им легче их обнаружить.

Календарь цветения
Календарь цветения / Инфографика: Главред

Шаг №6. Посадите растения-хозяева для гусениц-бабочек.

Бабочкам требуются определенные растения-хозяева для откладывания яиц, чтобы их потомство могло питаться ими, как только гусеницы вылупятся.

Например, бабочкам-монархам требуется молочай для питания на ранних стадиях. Поэтому именно там взрослые монархи откладывают яйца. Другой пример – гусеницы бабочки-парусника. Они питаются петрушкой и укропом.

"Не волнуйтесь, гусеницы не съедят весь ваш укроп. И вам, им им будет достаточно", - утверждает цветовод.

Шаг №7. Обеспечьте постоянный источник воды.

Регулярно поливайте сад или ставьте емкости между растениями. Убедитесь, что в них есть всегда чистая вода. Если возможно, соберите дождевую воду. Часто меняйте воду, чтобы избежать размножения комаров.

В качестве удобрения используйте только натуральный компост, навоз или древесную золу.

Шаг №8. Многие местные виды пчел и шмелей строят свои гнезда в земле, прокладывая туннели в почве. Необходимо обеспечить им среду обитания. Оставляйте участки голой земли по всему саду.

Если вам не нравится открытый грунт, присыпьте его натуральной необработанной древесной стружкой.

Шаг №9. Идеально подстриженные зеленые лужайки и сады не приносят пользы опылителям.

"Пчелы будут благодарить вас за то, что если вы оставите им сорняки или одуванчики на лужайке, так как они обеспечивают необходимые питательные вещества, особенно ранней весной. Упавшие деревья могут стать важной средой питания для многих гнездящихся пчел, если их оставить в вашем саду. Следует избегать чрезмерного перекапывания или обработки почвы, чтобы предотвратить разрушение гнезд наземных опылителей", - рассказала эксперт.

Шаг №10. Опылители определяют местонахождение источников пищи по внешнему виду и запаху.

Вы можете привлечь много пчел, если, учитывая особенности зрения насекомых, вы посадите больше белых, пурпурных, желтых и синих цветов вместо красных. Это поможет им легче находить ресурсы в вашем саду.

Опылители также будут без ума от ароматных цветов, таких как лаванда или шалфей. Посадите много пахучих трав – орегано, базилика, укропа, и ваш сад будет полон пчел, шмелей и бабочек.

Смотрите видео - Как привлечь на участок насекомых-опылителей:

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Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеями для декорирования и дает советы по садоводству.

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