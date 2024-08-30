Удивительно, но гениально: для чего опытные садоводы оставляют в саду ложку сахара

Опытные садоводы советуют всем всегда оставлять ложку сахара в своем саду, особенно в жаркую погоду в конце лета.

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Для чего садоводы оставляют в саду ложку сахара / Коллаж Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Профессиональный садовод и один из самых известных в мире ведущих-натуралистов Сэр Дэвид Аттенборо считает, что люди должны оставлять щедрую ложку сахара в садах в течение всего лета, особенно во время жаркой погоды, сообщает Mirror.

Это может показаться странным - и потенциально проблематичным, учитывая, что сахар привлекает муравьев и ос, которые большинство садоводов не хотели бы, чтобы они жужжали рядом. Однако есть одно существо, которое будет чрезвычайно благодарно за это сладкое лакомство.

Независимо от того, считаете ли вы их раздражающими или очаровательными, реальность такова, что мы сильно зависим от пчел.

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На самом деле, почти треть пищи, которую мы потребляем, опыляется этими трудолюбивыми насекомыми, которые отвечают за питание 90 процентов населения планеты. Если бы они исчезли из нашей экосистемы, мы бы столкнулись со значительным кризисом.

К сожалению, кажется, мы движемся в этом направлении, поскольку смесь пестицидов, урбанизация и изменение климата приводят к резкому сокращению популяции пчел.

"Если пчелы исчезнут с лица земли, людям останется жить всего четыре года. В это время года (летом - ред.) пчелы часто могут выглядеть так, будто они умирают или мертвы, однако это далеко не так", - пояснил сэр Дэвид для Country Living.

По его словам, пчелы могут устать, и у них просто не хватает энергии, чтобы вернуться в улей, что часто приводит к тому, что их сметает.

"Если вы нашли уставшую пчелу у себя дома, простой раствор сахара и воды поможет оживить истощенную пчелу. Просто смешайте две столовые ложки белого сахарного песка с одной столовой ложкой воды и положите на ложку, чтобы пчела могла дотянуться", - советует он.

Смесь воды и сахара действует как крайне необходимое тонизирующее средство для наших уставших крылатых друзей, увлажняя их и придавая необходимый заряд энергии.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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