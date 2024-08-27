Лунный посевной календарь на сентябрь: что важно сделать в саду и на огороде

Важно знать благоприятные даты для работ в саду и на огороде.

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Лунный посевной календарь на сентябрь / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В сентябре в Украине продолжаются садово-огородные работы. Лунный календарь на август 2024 расскажет вам, какие дни наиболее благоприятные для высадки растений, а когда лучше не выходить на огород и в сад.

Фазы Луны в августе 2024

Считается, что позиция Луны оказывает влияние на плодородие и рост растений. Наиболее благоприятными для работ в саду и огороде считаются дни, когда Луна находится в созвездиях Рака, Тельца, Рыб и Скорпиона. Самыми неблагоприятными днями считаются те, когда Луна находится в созвездиях Льва, Овна и Водолея.

Убывающая луна 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября Новолуние 1, 2, 3, 4 сентября

1, 2, 3, 4 сентября Растущая луна 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 сентября

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 сентября Полнолуние 17, 18, 19 сентября

Благоприятные дни для посадки в сентябре 2024

Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 8, 9, 13, 14, 17, 18, 21, 25, 26

видео дня

Редис, редька, дайкон — 13, 14, 17, 18, 19, 21, 25, 26

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 17, 18, 19, 25, 26

Лунный посевной календарь Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.

Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в сентябре

Двулетние и многолетние цветы — 5, 6, 7

Луковичные и клубневые цветы — 5, 6, 7

Клематисы — 5, 6, 7

Розы — 5, 6, 7

Комнатные растения — 5, 6, 7

Благоприятные дни для садовых работ в сентябре

Заготовка и укоренение черенков — не рекомендуется

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