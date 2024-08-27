Лунный посевной календарь на сентябрь: что важно сделать в саду и на огороде

В сентябре в Украине продолжаются садово-огородные работы. Лунный календарь на август 2024 расскажет вам, какие дни наиболее благоприятные для высадки растений, а когда лучше не выходить на огород и в сад.
Фазы Луны в августе 2024
Считается, что позиция Луны оказывает влияние на плодородие и рост растений. Наиболее благоприятными для работ в саду и огороде считаются дни, когда Луна находится в созвездиях Рака, Тельца, Рыб и Скорпиона. Самыми неблагоприятными днями считаются те, когда Луна находится в созвездиях Льва, Овна и Водолея.
- Убывающая луна 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября
- Новолуние 1, 2, 3, 4 сентября
- Растущая луна 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 сентября
- Полнолуние 17, 18, 19 сентября
Благоприятные дни для посадки в сентябре 2024
Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 8, 9, 13, 14, 17, 18, 21, 25, 26
Редис, редька, дайкон — 13, 14, 17, 18, 19, 21, 25, 26
Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 17, 18, 19, 25, 26
Лунный посевной календарь
Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в сентябре
Двулетние и многолетние цветы — 5, 6, 7
Луковичные и клубневые цветы — 5, 6, 7
Клематисы — 5, 6, 7
Розы — 5, 6, 7
Комнатные растения — 5, 6, 7
Благоприятные дни для садовых работ в сентябре
Заготовка и укоренение черенков — не рекомендуется
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