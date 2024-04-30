Что делать, если укусила пчела: врачи описали правильную последовательность действий

Медики рассказали, как быстро снять отек от укуса пчелы и как оказать первую помощь до приезда скорой, если после укуса началась аллергическая реакция.

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Что делать, если укусила пчела/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Укусы различных насекомых в теплое время года - не редкость. И если некоторые насекомые не наносят людям существенного вреда, то укусы пчел и ос для части людей могут быть опасными. Для людей, у которых нет аллергии, такая "болезненная встреча" с этими насекомыми может завершиться лишь неприятными ощущениями. Но для части людей последствия укуса пчел и ос могут быть гораздо опаснее.

Кандидат медицинских наук и руководитель одного из украинских медицинских центров Юрий Габорец рассказал, чем опасен укус пчелы и что делать, если у человека после укуса появилась аллергическая реакция. Также он объяснил, что нельзя делать при укусе пчелы.

В первую очередь после укуса нужно вытащить жало, говорит врач. Но делать это нужно с помощью пинцета. Если пытаться вытащить его пальцами, то яд, который находится в мешочке на жале, попадет в кровь.

"Если укусила пчела. Если человек не аллергизированный, а здоровый, то укус не страшен. Главное - вытащить жало, не надавливая на него, потому что там у них есть мешочек с ядом, который пульсирует. Надо вытащить жало чем-то острым с острыми кончиками. Оса жала не оставляет. После этого протереть спиртом и приложить холод. Если есть что-то антигистаминное, то принять", - рассказал врач о первых шагах, которые нужно сделать после укуса.

Он отметил, что опасно, если пчела укусила в лицо, шею, губы, язык - близко к дыхательным путям, и если после этого начинается отек, трудно дышать, глотать, падает давление, напухает язык, то есть начинается анафилактический шок.

"В таком случае надо немедленно обратиться за медицинской помощью. Если вы или ваши близкие аллергизированы, то нужно всегда брать с собой противошоковые препараты. Первое, что нужно ввести - это адреналин в ногу, в квадрицепс. Если пчела укусила в руку, то вызвать скорую, а пока она приедет - наложить жгут выше места укуса и обколоть адреналином возле места укуса", - пояснил Габорец.

Также он отметил, что если человек ранее не имел аллергии на укусы пчел и ос, то не исключено, что после укуса такая аллергия может развиться. Поскольку вырабатываются антитела на сам яд, то в следующий раз аллергия уже может проявиться.

"Или если аллергия в первый раз была слабая, то после следующего укуса она может быть сильнее. Особенно бережно надо относиться к детям. Поэтому аптечка и лед должны быть с вами всегда, и помогут если не вам, то тем, кто с вами рядом", - подытожил врач.

Что нужно делать, если укусила пчела и отекло

Председатель Всеукраинского союза парамедиков Украины Ярослав Вус в эфире "Сніданок з 1+1" объяснил, что пчелиный яд опасен именно тем, что очень часто вызывает аллергические реакции. Такие аллергические реакции могут быть очень разными - от простых высыпаний, крапивницы, и до отека дыхательных путей - отека Квинке, и даже до анафилаксии.

Что такое анафилаксия? Анафилаксия – одно из проявлений аллергии. Анафилаксия вызывает повышенную чувствительность организма человека и некоторых животных к повторному поступлению чужеродных веществ (в основном белковой природы), действующих как антигены. Анафилаксия – серьезная аллергическая реакция, которая начинается очень быстро и может привести к смерти. Обычно ее можно распознать по следующим проявлениям: зуд, сыпь, отек слизистой гортани и резкое снижение кровяного давления. Она часто возникает вследствие укусов или ужаления насекомых, аллергии на пищевые продукты и лекарственные препараты. Крайней степенью анафилаксии есть анафилактический шок, пишет Википедия.

"Если укусила пчела, то нужно достать жало с помощью пинцета - подойдет пинцет для выщипывания бровей. Не стоит пытаться достать жало просто пальцами, ведь на конце жала есть мешочек с ядом, и если нажать на него пальцами - яд впрыснется в кровь. Поэтому нужно захватить жало под мешочком пинцетом и вытащить. Оса после укуса не оставляет жала", - рассказал парамедик.

У некоторых людей, у которых есть аллергия, в результате укуса пчелы или осы может возникнуть анафилактический шок, особенно если укус был в гортань. Врач рассказал, что делать, если насекомое укусило в гортань. Первое, что нужно сделать - это достать жало, второе - прикладывать холод к месту укуса.

"Если, например, оса или пчела сидела на ломтике арбуза и человек ее проглотил, после чего насекомое укусило в гортань, не обязательно будет аллергическая реакция, но может быть отек. Нужно съесть или выпить что-то холодное - это будет снимать отек. Если же начинается аллергическая реакция и человек напухает, у него ухудшается дыхание, тогда нужно воспользоваться специальной ручкой с апинефрином (адреналином). Такая ручка создана для того, чтобы человек сам себе в экстренном состоянии мог ввести адреналин", - объяснил врач.

Смотрите видео с объяснением врача Юрия Габорца о том, что делать, если укусила пчела:

Чтобы воспользоваться этой ручкой, нужно снять синий предохранитель сверху и тогда уколоть себе препарат во внешнюю часть бедра в среднюю треть. Когда ручка щелкнет, нужно считать 10 секунд, и за это время препарат впрыснется, говорит врач.

Также есть детский вариант таких ручек - их надо использовать, оказывая первую домедицинскую помощь ребенку, у которого начался анафилактический шок после укуса пчелы или осы.

"Это то, что спасет жизнь и поможет дождаться скорую помощь", - отметил врач.

В то же время оба врача отмечают, что если у человека проявилась аллергическая реакция на укус насекомого, обязательно нужно вызвать скорую помощь.

Смотрите видео с объяснением председателя Всеукраинского союза парамедиков Украины Ярослава Уса, что следует делать при укусах змей, пчел и клещей:

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