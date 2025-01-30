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Путин пойдет на уступки: в ISW назвали единственное условие

Анна Ярославская
30 января 2025, 07:44
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Только США могут предоставить Украине некоторое критически важное оружие и военную технику в таках масштабах, которые необходимы для защиты Украины.
Путин, армия РФ
Регулярная военная поддержка Киева Западом может заставить Путина пойти на уступки / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Миноборони РФ

Главные тезисы:

  • Путин уверен, что Запад откажется от Украины
  • Постоянная помощь Запада может заставить президента РФ пойти на уступки

Аналитики Института изучения войны считают, что постоянная западная военная помощь Киеву может заставить российского диктатора пойти на уступки, поскольку теория победы Владимира Путина основывается на предположении, что Запад откажется от Украины.

Речь идет именно о регулярной помощи, отмечают эксперты ISW в своем отчете.

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"Только непоколебимая поддержка Запада и постоянные поставки западной военной помощи Киеву могут заставить Путина отказаться от своей территории и принять необходимость пойти на уступки, необходимые для любого разрешения конфликта, приемлемого для США, Европы и Украины", - пишут аналитики.

При этом в ISW продолжают считать, что только Соединенные Штаты могут предоставить Украине некоторое критически важное оружие и военную технику в таких масштабах и с такой скоростью и регулярностью, которые необходимы для защиты Украины от России.

Военная помощь США Украине - последние новости

Как писал Главред, Госдепартамент США ввел немедленное и масштабное приостановление иностранной помощи, включая помощь Украине.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал решение новой администрации президента США Дональда Трампа об остановке внешней помощи на 90 дней и заявил, что на самом деле военная помощь США Украине не остановлена.

Военная помощь США для Украины продолжается по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее. Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко. По его словам, известно лишь об остановке программы международного военного финансирования, что не означает замораживание всей помощи Украине.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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