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К прибыли или к потерям: что значит, когда деньги деньги упали на пол

Марина Фурман
7 марта 2025, 09:57
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С давних времен к деньгам относились очень бережно.
мужчина, деньги
Интересные народные приметы про деньги / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pexels

Вы узнаете:

  • Какие существуют народные приметы, связанные с деньгами
  • Что значит, когда деньги упали на пол
  • Можно ли поднимать деньги на улице

В украинской культуре есть немало примет, которые переходят из поколения в поколение. Особенно много народных верований связано с деньгами. Главред со ссылкой на портал Pixelinform выяснил, какие действия с деньгами могут увеличить ваш достаток, а какие принесут финансовые проблемы.

Пожалуй, каждый из нас когда-то случайно выпускал из рук монету или купюру на пол. По народным приметам - это к прибыли. Предки считали, что таким образом человек непреднамеренно "освобождается" от материальных трудностей, а взамен получает шанс на финансовое улучшение. Однако совсем другое значение имеет монета или купюра, найденная на улице.

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Наши бабушки убеждали, что купюры и монеты, которые лежат на дороге, могут быть "заряжены" на привлечение беды или болезней. Иногда их могли использовать для ритуалов, связанных с передачей недуга или финансовых проблем тому, кто их подберет.

Если вы потеряли деньги, народные приметы считают это знаком того, что в вашей жизни вот-вот произойдут положительные изменения.

Наши предки также верили, если деньги разбросать по дому, то это может привести к беспорядку в финансовых делах. Однако, если разложить монеты по углам комнат или спрятать их под коврик у входной двери, такой "ритуал" привлечет достаток и обеспечит финансовую стабильность в семье.

Подчеркиваем, народные приметы - это лишь предположения предков и рекомендации, следовать им или нет - выбор каждого.

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