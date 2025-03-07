Дочь Ющенко показала редкое фото взрослой внучки экс-президента

Внучка Виктора Ющенко любит дорогие курорты, меха и тяжелый люкс.

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Виталина Ющенко показала взрослую дочь / Коллаж Главред, фото Instagram/vitalinayushchenko

Вы узнаете:

Как выглядит внучка Виктора Ющенко

Как она одета и где отдыхает

Виталина Ющенко - старшая дочь третьего президента Виктора Ющенко трогательно поздравила свою взрослую дочь с днем рождения.

В своем блоге в Instagram она обратилась к Доменике с теплыми словами, а также показала ее фотографию.

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"Доченька, сегодня наш особенный день – твой 25-й День рождения! Ты стала взрослой, сильной, мудрой, но для меня ты всегда останешься моей маленькой девочкой, моим нежным ангелочком, которого я люблю всем сердцем", - написала Виталина.

"Знай, моя дорогая, что я всегда рядом, всегда поддержу, помогу и разделю с тобой любой момент – радостный или сложный. Моя любовь к тебе не имеет предела, а моя поддержка будет с тобой до последнего вздоха. С Днем рождения, мое сердечко! С любовью навсегда твоя мама", - написала многодетная мама.

К слову, внучка Ющенко любит натуральные меха, сумки люксовых брендов и аксессуары сегмента тяжелый люкс.

Внучка Ющенко в натуральных мехах / Фото Instagram/bryksinady

А также 25-летняя девушка любит дорогие курорты - Париж, Канны, Монте-Карло.

Внучка Ющенко в Монте-Карло / Фото Instagram/bryksinady

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Как ранее писал Главред, Виталина Ющенко рассказала, как попала под ракетный удар россиян. Она как раз завезла детей на вокзал, когда рядом с ней прогремел первый взрыв. Ее автомобиль подбросило, взвыли сирены. К счастью, физическое состояние Виталины в норме, однако моральное требует восстановления.

Ранее Виталина рассказала, что ее укусил шершень, которого считают опасным насекомым. Ющенко решила попросить о помощи и спросить совета у своих подписчиков.

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Кто такая Виталина Ющенко Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учительница украинского языка и литературы. У Виталины Ющенко трое детей. Отцом старшей дочери Доминики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара развелась в 2013 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.

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