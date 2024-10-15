Совсем не "маленький птенчик": как выглядит 15-летняя внучка Виктора Ющенко

Младшая дочь Виталины Ющенко Андриана растет яркой девушкой.

https://glavred.info/starnews/sovsem-ne-malenkiy-ptenchik-kak-vyglyadit-15-letnyaya-vnuchka-viktora-yushchenko-10605311.html Ссылка скопирована

Внуки Виктора Ющенко - как выглядит младшая дочь Виталины Ющенко Андриана / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vitalinayushchenko

Средняя внучка третьего президента Украины и общественного деятеля Виктора Ющенко Андриана 14 октября отпраздновала 15-летие. С важной датой девушку поздравила ее мама, Виталина Ющенко, в своем блоге в Instagram.

Гордая мама опубликовала ролик, в котором собрала снимки именинницы. Кроме того она оставила для Андрианы трогательные пожелания.

Часть из них касалась войны - Виталина пожелала своему "маленькому птенчику" жить в мире и навсегда забыть о войне. А также загадала для именинницы очень много любви.

видео дня

"Все у тебя будет: любовь, покой и тепло, поддержка, друзья! Мой маленький птенчик, люблю безгранично, желаю мирной жизни! Живи, дитя, без ракет и не в подвале, без сирен, пусть это будет лишь воспоминание! Расскажешь детям, моим внукам, что в мире надо жить без войны! P.S.: любим тебя до солнца, до облаков, до звезд и обратно", - написала старшая дочь Виктора Ющенко.

Подписчики Виталины в комментариях присоединились к поздравлениям, и отметили, как сильно изменилась Андриана за последний год.

Смотрите видео, как сейчас выглядит 15-летняя внучка Виктора Ющенко:

Кто такая Виталина Ющенко Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учительница украинского языка и литературы. У Виталины Ющенко трое детей. Отцом старшей дочери Доминики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара развелась в 2013 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее жена "холостяка" Иракли Макацарии рассказала, когда на свет появится их второй ребенок. Лиза Чичуа также поделилась подробностями того, как протекает ее вторая беременность.

Также украинский певец Alekseev подтвердил расставание с россиянкой, участницей группы ВИА Гра Ульяной Синецкой, и намекнул на новый роман с известной комедианткой.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред