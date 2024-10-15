Совсем не "маленький птенчик": как выглядит 15-летняя внучка Виктора Ющенко

Средняя внучка третьего президента Украины и общественного деятеля Виктора Ющенко Андриана 14 октября отпраздновала 15-летие. С важной датой девушку поздравила ее мама, Виталина Ющенко, в своем блоге в Instagram.
Гордая мама опубликовала ролик, в котором собрала снимки именинницы. Кроме того она оставила для Андрианы трогательные пожелания.
Часть из них касалась войны - Виталина пожелала своему "маленькому птенчику" жить в мире и навсегда забыть о войне. А также загадала для именинницы очень много любви.
"Все у тебя будет: любовь, покой и тепло, поддержка, друзья! Мой маленький птенчик, люблю безгранично, желаю мирной жизни! Живи, дитя, без ракет и не в подвале, без сирен, пусть это будет лишь воспоминание! Расскажешь детям, моим внукам, что в мире надо жить без войны! P.S.: любим тебя до солнца, до облаков, до звезд и обратно", - написала старшая дочь Виктора Ющенко.
Подписчики Виталины в комментариях присоединились к поздравлениям, и отметили, как сильно изменилась Андриана за последний год.
Смотрите видео, как сейчас выглядит 15-летняя внучка Виктора Ющенко:
Кто такая Виталина Ющенко
Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учительница украинского языка и литературы.
У Виталины Ющенко трое детей. Отцом старшей дочери Доминики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара развелась в 2013 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее жена "холостяка" Иракли Макацарии рассказала, когда на свет появится их второй ребенок. Лиза Чичуа также поделилась подробностями того, как протекает ее вторая беременность.
Также украинский певец Alekseev подтвердил расставание с россиянкой, участницей группы ВИА Гра Ульяной Синецкой, и намекнул на новый роман с известной комедианткой.
Читайте также:
- "Узнал об измене и все закончилось": Melovin впервые раскрыл детали личной драмы
- "Только любовь оправдывает": мокрый Остап Ступка показал молодую избранницу
- И Тоня в Киеве: Ольга Сумская удивила фотографией со своими дочерьми
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред