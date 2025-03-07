"Ничего нельзя было": Алла Пугачева попала в неприятности на границе в РФ

Алла Пугачева надеялась забрать ценные вещи за границу.

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Алла Пугачева попыталась вывезти свой антиквариат из РФ / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Вы узнаете:

Что пыталась вывезти Алла Пугачева из РФ

Почему у нее ничего не получилось

Российская певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин, которые публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехали жить в Израиль, так и не смогли вывезти антикварные вещи.

Как рассказал росСМИ российский бизнесмен Андрей Матус, Примадонна даже получила разрешение от Минкульта РФ на вывоз богатства, но на границе ей не удалось пройти контроль.

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А все из-за дорогой чаши для подачи компотов с драгоценными камнями, а также зеркала Наполеона III стоимостью 218 500 фунтов.

"Оно половину фуры занимало. Его ни на что класть нельзя было, и ставить на него ничего нельзя было", — заявил бизнесмен.

Также задекларированы были 49 оригиналов и 28 копий картин именитых авторов.

"Одна картина стоила около 700 тысяч евро, вторая около 600. Эти картины Галкин покупал на европейских аукционах. По документам — они оригиналы", — сказал Матус.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, ранее Максим Галкин прилетел к Алле Пугачевой на Кипр и пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки. На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.

А также Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.

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Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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