"Ничего нельзя было": Алла Пугачева попала в неприятности на границе в РФ

Вы узнаете:
- Что пыталась вывезти Алла Пугачева из РФ
- Почему у нее ничего не получилось
Российская певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин, которые публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехали жить в Израиль, так и не смогли вывезти антикварные вещи.
Как рассказал росСМИ российский бизнесмен Андрей Матус, Примадонна даже получила разрешение от Минкульта РФ на вывоз богатства, но на границе ей не удалось пройти контроль.
А все из-за дорогой чаши для подачи компотов с драгоценными камнями, а также зеркала Наполеона III стоимостью 218 500 фунтов.
"Оно половину фуры занимало. Его ни на что класть нельзя было, и ставить на него ничего нельзя было", — заявил бизнесмен.
Также задекларированы были 49 оригиналов и 28 копий картин именитых авторов.
"Одна картина стоила около 700 тысяч евро, вторая около 600. Эти картины Галкин покупал на европейских аукционах. По документам — они оригиналы", — сказал Матус.
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Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее Максим Галкин прилетел к Алле Пугачевой на Кипр и пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки. На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.
А также Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.
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Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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