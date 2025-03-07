Кто из учеников прав: какой ответ в загадке является правильным

Головоломки - это не просто развлечение для веселого проведения вечера. Мало того, что такие загадки помогут проверить свои умственные способности, они еще и пригодятся, если вы хотите потренировать свои интеллектуальные способности, внимательность и умение найти выход, если вам на голову свалилась какая-либо проблема.
В следующей загадке нужно найти ответ в математическом примере, который учительница предложила своим ученикам, пишет jagranjosh.
Учительница написала на доске уравнение 3+3×3. Девочка и мальчик дали разные ответы. Девочка считает, что правильный ответ - 12, а мальчик назвал число 18. Кто из них прав? Именно в этом вам предстоит разобраться.
Такая математическая головоломка проверит ваше логическое мышление, навыки решения проблем и умение нестандартно подходить к выполнению различных задач.
Но придется спешить во время выполнения задания, ведь на загадку дается всего 5 секунд.
Если вы не из пугливых и не боитесь бросать себе сложные вызовы - тогда вперед. Не стоит волноваться - даже если вам не удастся разгадать загадку настолько быстро, это не страшно. Тогда просто продолжайте поиски правильного ответа в удобном для вас темпе.
Внизу мы оставили правильный ответ.
Правильный ответ - 12. Дело в том, что, согласно математическим правилам, в уравнениях сначала проводится действие умножения, а уже потом сложение. Поэтому сначала надо 3 умножить на 3, а уже потом к полученной цифре добавлять тройку.
Как ранее сообщал Главред, где три отличия между котами - только остроглазые гении угадают за 25 секунд. Непросто будет отыскать несколько отличий между рисунками, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми.
Также ранее мы рассказывали о загадке, где три отличия между утками - только "гений головоломок" ответит за 12 секунд. Непросто будет отыскать три отличия между двумя картинками, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми.
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Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
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