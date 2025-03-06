Что не так на рисунке: только гений угадает за 7 секунд

Заметить две ошибки будет непросто, ведь они не лежат на поверхности - надо постараться, чтобы до них добраться.

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Что не так на рисунке/ Brightside

Головоломки - это отличный способ потренировать свой мозг, потратив на это немного времени. Такие загадки прекрасно впишутся в ежедневный график, ведь каждую из них можно разгадать за считанные минуты или секунды, если хорошо постараться.

Такие задания также являются проверкой сообразительности и внимательности. Кроме этого, они будут хорошим выбором, если вы думаете, как провести свободное время весело и с пользой.

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В следующей загадке нужно отыскать две ошибки на рисунке, пишет jagranjosh.

Мы видим изображение стола с рядом предметов на нем. Там есть ноутбук, мышка, которая подключена к нему, два телефона, чашка с напитком, календарь и другие предметы

Если внимательно присмотреться, то станет понятно, что что-то все-таки изображено не так, как должно быть. Где-то там спрятаны ошибки, которые довольно трудно будет отыскать, если не подойти к заданию с максимальной внимательностью и ответственностью.

При этом придется спешить во время разгадывания загадки, ведь на задание дается очень мало времени - всего 7 секунд. Непросто будет справиться за такой короткий промежуток времени.

Где две ошибки на рисунке/ Brightside

Внизу мы оставили правильный ответ.

Ответ: первая ошибка заключается в том, что в июне 30 дней, а не 31; вторая ошибка - на клавиатуре ноутбука нет кнопки пробела.

В июне 30 дней, а не 31, а на клавиатуре ноутбука должна быть кнопка пробела/ Brightside

Как ранее сообщал Главред, где три отличия между котами - только остроглазые гении угадают за 25 секунд. Непросто будет отыскать несколько отличий между рисунками, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми.

Также ранее мы рассказывали о загадке, где три отличия между утками - только "гений головоломок" ответит за 12 секунд. Непросто будет отыскать три отличия между двумя картинками, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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