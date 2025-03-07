На Пугачеву набросилась российская журналистка: певица красиво послала ее

Их не смутило, что рядом с Примадонной находился ребенок - сын Пугачевой и Галкина.

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Алла Пугачева отбилась от российских журналистов / Коллаж Главред, фото скриншот, Instagram/alla_orfey

Вы узнаете:

Что журналистка сделала Пугачевой

Как певица отреагировала

Российские пропагандистские телеграмм-каналы опубликовали видео, где якобы российская журналистка провоцирует Аллу Пугачеву, тычет ей камеру в лицо и всячески старается вывести женщину из себя.

На видео видны фрагменты видео, где кто-то задает вопросы Пугачевой, а потом отрывки съемки, где Пугачева пытается "отбиться" от назойливой журналистки. При этом, в видео вырезано то, что именно говорит наглая россиянка, но показано, как реагирует на нее Пугачева.

видео дня

Так, в один из моментов, Пугачева пытается оттолкнуть камеру от своего лица, а позже говорит неизвестной женщине все, что думает о ней.

На вопрос о том, не собирается ли Пугачева возвращаться на родину, она достаточно правдиво и свободно говорит: "Вы тупые и нахальные, куда там возвращаться".

Также она добавила, что ей нравится на Лимассоле и она не собирается возвращаться.

Еще в один из моментов, пока россиянка преследует Примадонну, та угрожает вызвать полицию. "Ты нахалка", - говорит она.

К слову, россиянку не смутило то, что рядом с Аллой Пугачевой находился ребенок - Гарри Галкин.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее Максим Галкин прилетел к Алле Пугачевой на Кипр и пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки. На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.

А также Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.

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Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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