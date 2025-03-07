РФ запустила из Черного моря почти 20 ракет: в ВМС рассказали о тактике оккупантов

В ночь на 7 марта во время ракетно-дронового удара страна-агрессор Россия выпустила по Украине почти два десятка ракет из акватории Черного моря. Оккупанты применили свою обычную тактику - ракетоносители вышли из бухты в море, нанесли удар и вернулись. Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
Это уже третий случай использования носителей крылатых ракет с начала года.
"Один раз было в январе, один раз в феврале, и вот сейчас - мартовское применение. Сказать, что они их активно используют, точно нельзя", - сказал Плетенчук.
В целом, общая активность российских сил в Черном море в этом году меньше, чем в прошлом. После ракетного удара утром в акватории находились три вражеских корабля, на борту двух из них были ракеты.
Ракетный удар по Украине 7 марта - последние новости
Как писал Главред, рано утром 7 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. Армия РФ запустила ракеты и ударные дроны. Сообщалось о десяти бортах Ту-95 МС и взлете самолета МиГ-31К - носителя ракет Кинжал.
Ракетная атака продолжалась в два этапа: 3 часа 54 минуты - с 00:39 по 04:33. Второй этап: 1 час 3 минуты - с 05:30 по 06:33.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака была направлена на уничтожение энергетических мощностей в разных регионах страны. В результате обстрелов получили повреждения объекты электро- и газоснабжения.
Под удар попал ряд регионов, а именно - Киевская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская, Полтавская, Одесская, Ивано-Франковская области. О всех последствиях воздушной атаки на Украину читайте в материале: Есть "прилеты" и травмированные: семь областей Украины пострадали от атаки РФ.
Другие новости:
- РФ усовершенствовала северокорейские ракеты: Буданов предупредил об опасности
- Не тысячи, а миллионы: сколько ракет и боеприпасов хочет изготовить РФ в 2025 году
- "Возвращался домой со смены": появились данные о жертвах удара РФ по Кривому Рогу
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред