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Говорить о перемирии еще рано: РФ активно готовится к наступательной операции

Мария Николишин
7 марта 2025, 13:58
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Плацдармами для атак могут стать: Славянск - Краматорск, Дружковка и Константиновская городская агломерация.
Говорить о перемирии еще рано: РФ активно готовится к наступательной операции
Летняя наступательная операция РФ / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Главное из заявления эксперта:

  • Оккупанты начали подготовку к наступательной операции
  • Путин грезит тем, чтобы уничтожить Украину
  • Россия не согласится на перемирие в ближайшее время

Армия страны-агрессора России начала подготовку к проведению наступательной операции летом на трех плацдармах фронта. Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире Еспресо.

"Буквально вчера я увидел в СМИ сообщение от главы российского посольства в Лондоне. Он четко артикулирует те вещи, которые в свое время озвучивал Путин, а затем об этом неоднократно говорил Лавров. В частности, о том, что РФ готова начать переговоры с Украиной, но с учетом ситуации на земле. Путин очень хочет получить для себя определенные выгоды. Речь идет о том, что Украина должна вывести свои войска с территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, а также вывести свои силы с территории Курской области РФ. Я не знаю, кто из современных украинских политиков готов будет принять такие условия. Поэтому очевидно, что разговоры о желании Путина заключить мир неуместны", - подчеркнул он.

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По его словам, Путин действительно может включиться в переговорный процесс, но это будут пустые заявления и действия.

"Он (Путин, - ред.) хочет реализовать ключевое видение своей жизни. Путин грезит тем, чтобы уничтожить Украину", - считает Селезнев.

Эксперт также добавил, что Россия не согласится на перемирие в ближайшее время, а потому в 2025 году будут продолжаться активные боевые действия.

"Мы, к сожалению, не увидим в этом году уменьшения интенсивности боевых действий. Враг имеет ресурсы и пытается реализовать свои планы. События, которые происходят на поле боя, очень красноречивы. Считаю, что сегодня россияне активно готовятся к летней наступательной кампании, формируя три плацдарма для атак, в частности, Славянск - Краматорск, Дружковка и Константиновская городская агломерация. Поэтому не стоит тешить себя иллюзиями, что Путин в ближайшее время согласится на мир", - подытожил он.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, ВСУ совершили серию механизированных атак в Курской области и прорвались на глубину до 5 километров за линию обороны россиян на юго-восток от Суджи.

В DeepState сообщили, что российские оккупанты имеют проблемы с логистикой на Покровском направлении. Кроме того, у врага есть трудности с ротацией, эвакуацией тяжелораненых, боеприпасами, медикаментами и продовольствием.

Пресс-служба ОСУВ "Хортица" сообщила, что на Краматорском и Торецком направлениях оккупанты штурмовали укрепления украинских военных при поддержке артиллерии и дронов.

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Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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