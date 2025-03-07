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Впервые за долгое время: ВСУ близки к освобождению крупного города

Мария Николишин
7 марта 2025, 16:49
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Продвижение россиян остановилось практически на всех направлениях.
Впервые за долгое время: ВСУ близки к освобождению крупного города
Бои за Торецк / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Ключевые тезисы:

  • ВСУ прошли момент постоянного пребывания в обороне
  • Сейчас бойцы берут Торецк, который был потерян несколько месяцев назад
  • Силы обороны также перешли к контрударам на Харьковщине

Самую критическую ситуацию на фронте, когда Силы обороны постоянно были в глухой обороне, а враг постоянно продвигался, уже пройдено. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в эфире Радио NV.

По его словам, оккупантов "жестко остановили" под Покровском. Враг, понимая, что Покровск им не взять, пытается перенести усилия на другие направления в расчете на то, что они где-то "продавят".

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"Мы не только остановили их под Покровском, мы начали там серию достаточно продуманных локальных, но очень правильных контрударов, которые иногда переходят к полному перехвату инициативы. В частности, сейчас ребята берут Торецк, который мы потеряли где-то три месяца назад. Напомню, что это впервые достаточно большой населенный пункт возвращаем за очень много времени. У нас давно не было освобожденных крупных городов", - подчеркнул он.

Ветеран войны добавил, что Силы обороны "стачивали" оккупационную армию и хотя она продолжала по инерции продвигаться, но с каждой неделей россиянам это давалось все дороже и сложнее.

"Каждую неделю они (оккупанты, - ред.) брали все меньше территорий, но несли все больше потерь. Продвижение россиян остановилось практически на всех направлениях, но главное что их удалось остановить на Покровском направлении, потому что именно сюда они бросили больше всего сил", - сказал Дикий.

Кроме того, он отметил, что Силы обороны также перешли к контрударам на Харьковщине, где была очень тяжелая ситуация - два российских плацдарма на западном берегу реки Оскол были очень серьезной угрозой.

Впервые за долгое время: ВСУ близки к освобождению крупного города
Торецк / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в ОСУВ "Хортица" заявили, что российские войска предприняли очередную попытку прорыва обороны ВСУ в районе Купянска, однако все атаки были отбиты.

Аналитики проекта DeepState в своей сводке сообщили, что ВСУ имели успех в районе села Западное Двуречанской громады Купянского района Харьковской области, а также оттеснили противника возле населенного пункта Успеновка Покровского района Донецкой области.

Кроме того, в партизанском движении Атеш сообщили, что российские захватчики отказываются идти на штурм островов в Херсонской области, надеясь на заморозку боевых действий.

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Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

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