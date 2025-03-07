Еще одна тайна раскрыта: почему в СССР корпуса телевизоров были из дерева

Отказ от использования пластика был обусловлен сразу несколькими причинами.

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Пластиковые корпуса появились только в 1980-х годах / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему в СССР корпус телевизоров делали из дерева

Когда дерево заменили на пластик

Во времена СССР телевизоры имели совсем другой вид, чем современные модели. Советские производители предлагали разные варианты размера и качества, но у всех из них корпус был непременно из дерева. Главред узнал, почему в Советском Союзе не использовали пластик для корпусов телевизора.

На самом деле деревянные корпуса были распространены не только в СССР, но и США, Японии и странах Европы.

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Как оказалось, отказ от использования пластика был обусловлен сразу несколькими причинами, передает YouTube-канал ISTORIK.

Дерево - проверенный материал

В СССР дерево считалось надежным материалом, поскольку даже при попадании солнечных лучей на телевизор, техника не перегревалась. Однако производители все же запрещали ставить телевизор под прямые солнечные лучи.

Кроме того, корпуса делали достаточно толстыми, однако такая конструкция имела свое объяснение. Производители считали, если корпус будет почти в палец толщиной, то телевизор будет меньше перегреваться.

Проблемы с переоборудованием заводов

Основной преградой для перехода на пластиковые корпуса стали технические ограничения советских производственных мощностей.

Пока в других странах активно использовали новые материалы, советская промышленность оставалась привязанной к устаревшим технологиям. Переоборудование заводов требовало больших инвестиций, которые не были доступны в условиях советской экономики.

Технические ограничения и научный прогресс

В СССР научно-технический прогресс оказался не таким быстрым, как в западных странах. Поэтому советские предприятия начали делать пластиковые корпуса только в 1980-х годах.

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