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Еще одна тайна раскрыта: почему в СССР корпуса телевизоров были из дерева

Марина Фурман
7 марта 2025, 11:11
79
Отказ от использования пластика был обусловлен сразу несколькими причинами.
советские телевизоры
Пластиковые корпуса появились только в 1980-х годах / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему в СССР корпус телевизоров делали из дерева
  • Когда дерево заменили на пластик

Во времена СССР телевизоры имели совсем другой вид, чем современные модели. Советские производители предлагали разные варианты размера и качества, но у всех из них корпус был непременно из дерева. Главред узнал, почему в Советском Союзе не использовали пластик для корпусов телевизора.

На самом деле деревянные корпуса были распространены не только в СССР, но и США, Японии и странах Европы.

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Как оказалось, отказ от использования пластика был обусловлен сразу несколькими причинами, передает YouTube-канал ISTORIK.

Дерево - проверенный материал

В СССР дерево считалось надежным материалом, поскольку даже при попадании солнечных лучей на телевизор, техника не перегревалась. Однако производители все же запрещали ставить телевизор под прямые солнечные лучи.

Кроме того, корпуса делали достаточно толстыми, однако такая конструкция имела свое объяснение. Производители считали, если корпус будет почти в палец толщиной, то телевизор будет меньше перегреваться.

Проблемы с переоборудованием заводов

Основной преградой для перехода на пластиковые корпуса стали технические ограничения советских производственных мощностей.

Пока в других странах активно использовали новые материалы, советская промышленность оставалась привязанной к устаревшим технологиям. Переоборудование заводов требовало больших инвестиций, которые не были доступны в условиях советской экономики.

Технические ограничения и научный прогресс

В СССР научно-технический прогресс оказался не таким быстрым, как в западных странах. Поэтому советские предприятия начали делать пластиковые корпуса только в 1980-х годах.

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Распад СССР

Распад СССР - процессы системной дезинтеграции, происходившие в государстве, обществе, народном хозяйстве, социальной структуре, общественной и политической сфере Советского Союза, которые привели к прекращению существования СССР 25 декабря 1991 года. Распад СССР привел к независимости 15 республик СССР и появлению их на мировой политической арене как самостоятельных государств.

Распад Советского Союза в последнее десятилетие XX в. является завершением не только 70-летней истории многонациональной коммунистической империи, но и финалом более 400-летней истории полиэтнической Российской империи. Распад СССР не стоит сводить только к кризису социалистической системы, не учитывая наследия Российской империи. Он является частью общего процесса исчезновения полиэтнических империй и их расщепления на национальные государства, примером чего в Европе стали Османская и Габсбургская империи в ХІХ и в начале ХХ в., а на неевропейских территориях - деколонизация. Октябрьская революция и советская власть лишь оттянули распад Российской империи на несколько десятилетий.

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