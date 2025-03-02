На одну загадку станет меньше: почему в СССР дверь квартир открывалась внутрь

В СССР существовали особые строительные нормы.

https://glavred.info/life/na-odnu-zagadku-stanet-menshe-pochemu-v-sssr-dver-kvartir-otkryvalas-vnutr-10643816.html Ссылка скопирована

Почему в советских квартирах двери открывались внутрь / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему в "хрущевках" двери открывались внутрь

В какой период начали расширять лестничные площадки

В 21 веке некоторые решения советских архитекторов и дизайнеров могут казаться довольно странными и непонятными. Стоит лишь вспомнить подъезды, где стены красили в зеленый или синие цвета, ступеньки заливали краской только по бокам, а входные двери жильцов дома должны были открываться исключительно внутрь. Главред выяснил, почему двери в "хрущевках" открывались именно так.

Любые методы, которые использовались в массовом строительстве при СССР, объяснялись, либо безопасностью, либо экономией. Входные, открывавшиеся исключительно внутрь - не исключение, передает YouTube-канал Историк.

видео дня

Пожарная безопасность

Главная причина такого планирования - пожарная безопасность.

Если бы в доме произошло возгорание, утечка газа, или же авиационный/ракетный удар, люди в панике начали бы в спешке выбегать из своих квартир, открывая при этом двери наружу. Тогда могло бы произойти массовое блокирование друг друга. Поэтому было принято устанавливать двери так, чтобы они открывались только внутрь квартиры.

Экономия

Никому не секрет, что в советские времена главная цель - построить как можно больше жилых квадратных метров. Поэтому власть пыталась сэкономить, ведь каждый квадрат помещения имел значение. Лестничные клетки в советских домах были узкими. Поэтому двери, которые открывались наружу, не оставляли бы пространства для комфортного передвижения.

Удобство для милиции

Существует теория, что двери в "хрущевках" открывались внутрь, чтобы милиция или КГБ могли легче выбить их во время обысков.

И действительно такие двери проще взломать. Однако эта версия больше похожа на городскую легенду, чем официальное объяснение строительных норм.

Отметим, во времена Брежнева жилые дома строили уже с более просторными лестничными площадками. Там можно было свободно открывать двери наружу.

Читайте также:

Что известно о YouTube-канале "Историк"? YouTube-канал "Историк" предлагает зрителям разнообразный контент, связанный с историей и интересными фактами из СССР. Аудитория канала - более 3000 подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред