Поздравления с 8 марта - теплые слова и лучшие картинки для любимых дам

Международный женский день – это особенный праздник, когда хочется выразить любовь, благодарность и восхищение прекрасной половине человечества. 8 Марта — идеальный повод порадовать мам, жён, сестёр, подруг и коллег тёплыми словами и красивыми стихами.
В подборке Главреда — лучшие поздравления, которые подарят улыбки и весеннее настроение!
Поздравления с 8 марта в стихах
Пусть весна подарит счастье,
Настроение и успех.
Пусть обходят вас ненастья,
И звучит почаще смех!
С 8 Марта, с днем весенним!
Пусть исполнятся мечты,
Чтобы было настроенье,
И улыбки, и цветы!
Милые, добрые, нежные дамы:
Бабушки, тёти, любимые мамы!
С праздником вас от души поздравляем,
Только счастливыми быть вам желаем!
С прекрасным праздником весны
Мы от души вас поздравляем!
Любви волшебной, красоты,
Чудес, везения и счастья.
Пусть каждый новый, светлый день
Будет прекрасным и удачным!
Поздравления с 8 марта в прозе
Поздравляю с 8 марта и от всего сердца желаю невероятно счастливого настроения, прекрасных мгновений в жизни, настоящих чувств, которые вдохновят тебя на великие дела и интересные увлечения. Желаю всегда оставаться примером настоящей красоты и добродушия.
Хочу поздравить с волшебным праздником 8 марта! Пусть этот день принесет много улыбок и приятных сюрпризов. Желаю тепла в душе, мира и благополучия.
С 8 марта! В первую очередь желаю здоровья. Оставайся такой замечательной, любимой и счастливой независимо от времени года!
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