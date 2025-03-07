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Британия будет предоставлять Украине разведданные, но есть нюанс - The Guardian

Мария Николишин
7 марта 2025, 09:51
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Разведданные помогут ВСУ наносить удары по территории РФ.
Британия будет предоставлять Украине разведданные, но есть нюанс - The Guardian
Передача разведданных Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Ключевые тезисы:

  • Британия будет предоставлять Украине разведывательные данные
  • Эти данные будут более ограничены
  • Они помогут обеспечить раннее предупреждение о нападении РФ

Великобритания продолжит передавать Украине разведывательные данные после того, как это прекратили делать США. Однако, они будут более ограничены. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что Британия также продолжит предоставлять Украине свой анализ необработанных данных. Но, согласно практике разведки, страна не будет передавать американскую информацию, полученную в рамках соглашений об обмене между Британией и США.

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"Они (разведданные - ред.) не столь далеко идущие, как возможности США, не в том же масштабе и не способны занять их место", - говорится в сообщении.

В издании добавили, что эта разведывательная информация позволит Украине обеспечить себе раннее предупреждение о нападении и определенный потенциал глубокого удара по российской территории.

"Разведданные, собранные со спутников, наземных станций, самолетов-разведчиков, таких как Rivet Joint, и даже тайно развернутые наземные войска, собирают и передают Украине вместе с материалами из открытых источников, чтобы обеспечить возможность нанесения разрушительных глубоких ракетных и беспилотных ударов по России", - подчеркнули в The Guardian.

Передача разведданных Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 5 марта глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что Соединенные Штаты Америки прекратили сотрудничество с Украиной в сфере обмена разведывательными данными.

Также известно, что США запретили Великобритании делиться с Украиной разведывательной информацией, полученной от Вашингтона.

В то же время, Франция готова передать Киеву свои разведданные после приостановления аналогичной помощи со стороны американской разведки.

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Издание The Guardian

"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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