Доллар ушел в крутое пике: сколько будет стоить валюта 10 марта

Курс доллара упал до минимума с середины октября 2024 года.

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Курс валют в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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Каким будет официальный курс доллара 10 марта

Курс евро на 10 марта

Национальный банк Украины снизил курс доллара на понедельник, 10 марта. Доллар достиг минимального уровня с октября 2024 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Согласно официальным данным Нацбанка, курс на 10 марта составляет 41,21 грн за доллар (-0,0615 грн по сравнению с предыдущим днем). Ниже курс доллара был только 15 октября 2024 года - 41,20 грн/доллар.

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Официальный курс евро, наоборот, вырос. За один евро придется заплатить 44,72 грн (+0,1685 грн).

На межбанковском рынке курс доллара остался без изменений по сравнению с предыдущим днем - 41,23-41,26 грн за 1 доллар (купля-продажа). На наличном рынке зафиксировано снижение курса доллара на 15 копеек - до 41,45 грн.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Национальный банк Украины изучает возможность переориентации курсообразующей валюты с доллара на евро, но решения пока нет. Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий отметил, что доля евро в расчетах растет: 50% - импорт, 30% - экспорт, 22-23% - наличный рынок. Он добавил, что вопрос может стать более актуальным в контексте евроинтеграции.

Также 6 марта Нацбанк снизил курс доллара до 41,3680 грн, валюта достигла минимума с осени 2024 года. Евро подорожал до 44,2493 грн.

Как сообщал Главред, валютный рынок в первые дни марта будет оставаться стабильным, а курс гривны к доллару будет колебаться в пределах 41,6-42,2 грн/долл, сообщил Тарас Лесовой из "Глобус Банка". Он отметил, что рост предложения валюты из-за посевной кампании и уплаты налогов уменьшит потребность в интервенциях НБУ.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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