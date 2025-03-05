Более 10 млн пенсионеров получат увеличенные выплаты: на сколько вырастет пенсия

Что известно:
- Пенсионеры в марте получат увеличенные выплаты
- В рамках индексации пенсия вырастет на 11,5%
В Украине с 1 марта проводят индексацию пенсий. В этом году она вырастет на 11,5%. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Уже в марте увеличенные выплаты получат более 10 миллионов пенсионеров.
"Я прошу всех в Пенсионном фонде, в областной власти и на местах быть максимально внимательными, и если у наших пенсионеров будут возникать вопросы по выплатам, помогайте, разъясняйте все и постарайтесь поддержать людей сейчас", - сказал Зеленский.
Индексация пенсий в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, с 1 марта 2025 года в Украине проведут ежегодную индексацию пенсий, которая охватит более 10 миллионов пенсионеров. Выплаты вырастут на 11,5%, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Также пенсии проиндексируют с коэффициентом 1,10. Общий бюджет Пенсионного фонда на этот год составит 908,2 млрд гривен.
Однако повышение выплат не охватит всех пенсионеров. Как пояснил адвокат Иван Хомич, индексация не коснется пенсионеров, которые начали получать пенсию с 1 января 2025 года, и гражданских пенсионеров, которым назначили выплаты в 2021-2024 годах.
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