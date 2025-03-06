Доллар подешевел до минимума, а евро взлетел до 45 гривень - свежий курс валют

Ниже курс американской валюты был только 25 ноября прошлого года - 41,3193 грн/доллар.

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Доллар подешевел до минимума / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вы узнаете:

Курс валют в "ПриватБанке"

Курс валют в НБУ

Курс валют в обменниках

В четверг, 6 марта, наличный курс доллара к гривне в банках Украины снизился на 10 копеек и в среднем составляет 41,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал сразу на 67 копеек и составляет 45,00 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,20 гривни за евро.

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В частности, курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 10 копеек и составляет 41,65 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал сразу на 90 копеек и составляет 45,00 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а евро - по курсу 44,00 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг подешевел до уровня 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 6 марта, подорожал до 45,25 гривни.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел до минимума с конца осени прошлого года.

Официальный курс на 6 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,3680 гривен за 1 доллар (-0,2102 грн).

Ниже курс был только 25 ноября прошлого года - 41,3193 грн/доллар.

Официальный курс евро составит 44,2493 гривен за 1 евро (+0,3718 грн).

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,49 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,38 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,85 грн/евро, а курс продажи - 44,42 грн/евро.

Доллар США / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 28 февраля 2025 года в Вашингтоне состоялась напряженная встреча между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским, вызвавшая беспокойство инвесторов и колебания на финансовых рынках.

Также финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что существенного укрепления гривни ожидать не стоит, хотя сейчас курс остается относительно стабильным. Он рекомендует рассматривать покупку валюты уже сейчас, поскольку до конца года доллар может вырасти до 47 грн/долл.

Кроме этого, в случае затяжной войны курс может достичь 46 грн/долл., тогда как завершение боевых действий может способствовать укреплению гривни.

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