Доллар резко начал дешеветь: каким курс будет в марте

Гривна также усилила позиции по отношению к евро.

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Курс валют в Украине / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

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Каким будет курс доллара на следующей неделе

Каким будет курс евро с 3 марта

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на понедельник, 3 марта, на уровне 41,43 грн/долл., что свидетельствует об укреплении гривны на 8 копеек.

Согласно информации на сайте регулятора, национальная валюта также усилила позиции по отношению к евро.

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Официальный курс европейской валюты на 3 марта составил 43,11 грн/евро, что на 38 копеек ниже предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару составили 41,44/41,47 грн/долл., а к евро — 43,14/43,15 грн/евро.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины снизил курс доллара после трехдневного роста. На 24 февраля официальный курс установлен на уровне 41,59 грн/долл., что на 14 копеек ниже предыдущего показателя.

Также финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что существенного укрепления гривни ожидать не стоит, хотя сейчас курс остается относительно стабильным. Он рекомендует рассматривать покупку валюты уже сейчас, поскольку до конца года доллар может вырасти до 47 грн/долл.

Кроме этого, в случае затяжной войны курс может достичь 46 грн/долл., тогда как завершение боевых действий может способствовать укреплению гривни.

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