Война РФ с Украиной: в Financial Times назвали главную цель Путина

В течение последнего года украинские силы вели против России в основном оборонительную войну.

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Появился прогноз сроков завершения войны / коллаж: Главред, фото: скриншот, МО РФ

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Решающее значение имеет враждебность Путина к украинскому суверенитету

Потери и трудности с набором новобранцев - серьезные проблемы для ВСУ

Вероятное временное прекращение боевых действий в Украине не гарантирует прочного урегулирования в Украине из-за чрезвычайно амбициозных целей диктатора РФ Владимира Путина.

Решающее значение имеет враждебность Путина к украинскому суверенитету, по сути, к украинской национальной идентичности, говорится в материале Financial Times.

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"Цели войны России в Украине с 2014 года заключались в том, чтобы подорвать суверенитет Украины и взять полный политический контроль над страной", - говорит Фредрик Лёйдквист из Стокгольмского центра восточноевропейских исследований.

В материале подчеркивается, что в течение последнего года украинские силы вели против России в основном оборонительную войну на истощение, однако несмотря на постепенное продвижение оккупантов на востоке Украины, мнения о том, выигрывает ли РФ войну, расходятся.

Как говорит бывшая замминистра обороны Украины Алина Фролова, слишком много внимания при этом уделяется "видимым операциям на суше", где Россия, похоже, действительно имеет преимущество. Однако, как она акцентировала, в воздухе, на море, в космосе и в кибероперациях Украина, по крайней мере, удерживает свои позиции или даже преобладает.

"Я не беспокоюсь, что Украина может внезапно проиграть. Я не вижу потенциала для масштабного [российского] прорыва… В конце концов, есть причина, по которой Россия перебросила тысячи и тысячи солдат из Северной Кореи… Я думаю, мы продолжим наблюдать это напряжение между желанием атаковать и нехваткой живой силы со стороны россиян", - говорит верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи.

Однако журналисты резюмируют, что потери личного состава и трудности с набором новобранцев также являются серьезными проблемами и для Украины, и это подтверждают военные.

Переговоры о прекращении войны - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Путин дал сигнал, что не согласится на мирные переговоры. Диктатор дал сигнал российскому обществу, что война будет продолжаться и что РФ не планирует в ближайшее время участвовать в мирных переговорах.

Напомним, ранее сообщалось, когда могут быть переговоры делегации Украины с командой Трампа. Основные переговоры украинской делегации с новой командой Трампа ожидаются тогда, когда будет "Украинская неделя" в Вашингтоне.

Как ранее сообщал Главред, Владимир Огрызко рассказал, почему Украина и РФ не смогут договориться. Украине нет смысла вести переговорный процесс со страной-агрессором Россией, пока наша сторона не имеет рычагов влияния на российскую сторону. Он считает, чтобы иметь такие инструменты влияния, нужно заставить РФ отступить.

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Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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