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Более 50 погибших: в Тибете произошло мощное землетрясение - детали

Марина Фурман
7 января 2025, 09:07обновлено 7 января, 09:41
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Си Цзиньпин отдал приказ о проведении масштабных спасательных работ.
землетрясение в Тибете
На месте продолжаются спасательные операции / Коллаж: Главред, фото скриншоты с видео

Вкратце:

  • В Тибете вблизи Непала произошло мощное землетрясение
  • В результате стихии погибло по меньшей мере 53 человека
  • Си Цзиньпин отреагировал на стихийное бедствие

В Тибетском автономном районе КНР возле границы с Непалом и Индией было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,8 баллов. Об этом пишет Reuters.

В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 53 человека и 62 ранены. На месте продолжаются спасательные операции, поэтому количество пострадавших может увеличиться. Также разрушены здания в соседних странах - Непале, Бутане и Индии.

видео дня

Известно, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров в сельском округе Тингри, который называют северными воротами в регион Эвереста.

Тем временем лидер КНР Си Цзиньпин отдал приказ о проведении масштабных спасательных работ с целью спасения жизней и минимизации жертв после землетрясения, передает Xinhua.

Он также призвал принять все необходимые меры для предотвращения новых катастроф, организации надлежащего переселения пострадавших и оперативного устранения последствий.

По словам Си, необходимо усилить мониторинг землетрясений и раннее предупреждение, оперативно распределять материалы для ликвидации последствий стихийных бедствий, ускорить ремонт поврежденной инфраструктуры, удовлетворить основные потребности людей и гарантировать им безопасную и теплую зиму.

Смотрите видео с последствиями землетрясения в Тибете:

Более 50 погибших: в Тибете произошло мощное землетрясение - детали

Китай - последние новости по теме

Как писал Главред со ссылкой на Reuters, в ноябре экспорт товаров из Китая в Россию в юанях сократился на двузначный показатель, впервые за последние четыре месяца, после октябрьского роста на 24%. По данным издания, в декабре объем поставок в Россию снизился на 10,5% в годовом выражении, что стало первым спадом с июля.

В то же время глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок заявил, что Трамп хочет разорвать связь России и Китая. В США, по его мнению, вероятно, запустят новую экономическую модель.

Кроме того, по мнению Клочко, у Китая складываются самые благоприятные условия для начала большой войны.

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Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

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