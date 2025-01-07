Более 50 погибших: в Тибете произошло мощное землетрясение - детали

Си Цзиньпин отдал приказ о проведении масштабных спасательных работ.

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На месте продолжаются спасательные операции / Коллаж: Главред, фото скриншоты с видео

Вкратце:

В Тибете вблизи Непала произошло мощное землетрясение

В результате стихии погибло по меньшей мере 53 человека

Си Цзиньпин отреагировал на стихийное бедствие

В Тибетском автономном районе КНР возле границы с Непалом и Индией было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,8 баллов. Об этом пишет Reuters.

В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 53 человека и 62 ранены. На месте продолжаются спасательные операции, поэтому количество пострадавших может увеличиться. Также разрушены здания в соседних странах - Непале, Бутане и Индии.

видео дня

Известно, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров в сельском округе Тингри, который называют северными воротами в регион Эвереста.

Тем временем лидер КНР Си Цзиньпин отдал приказ о проведении масштабных спасательных работ с целью спасения жизней и минимизации жертв после землетрясения, передает Xinhua.

Он также призвал принять все необходимые меры для предотвращения новых катастроф, организации надлежащего переселения пострадавших и оперативного устранения последствий.

По словам Си, необходимо усилить мониторинг землетрясений и раннее предупреждение, оперативно распределять материалы для ликвидации последствий стихийных бедствий, ускорить ремонт поврежденной инфраструктуры, удовлетворить основные потребности людей и гарантировать им безопасную и теплую зиму.

Смотрите видео с последствиями землетрясения в Тибете:

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