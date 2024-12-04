Китай может начать большую войну: появился пугающий сценарий

У Китая есть много серьезных проблем с финансовым аспектом, говорит Валерий Клочок.

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У Китая складываются условия для начала большой войны

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Не исключен вариант, при котором у Китая складываются наиболее благоприятные условия для начала большой войны, заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

"Впрочем, вопрос в том, готов ли Китай вместе с Россией и Северной Кореей воевать против всего мира. Россия истощена войной, к тому же она остается импортозависимой страной - впрочем, как и Китай", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт обратил внимание на то, что китайское и российское государства не переориентировали свои экономики на режим независимости от импорта, а экономика России ориентирована на экспорт на уровне 19-20%.

"Москва не смогла полностью реализовать импортозамещение, о котором говорил Путин, это вообще нереально сделать. Если бы они вышли на показатели 8-9%, еще можно было бы о чем-то говорить. Но до 20% - это много. России банально нужно где-то брать компоненты для того, чтобы производить ракеты или модернизировать старые советские танки. При ограниченном импорте это сложно сделать", - отметил он.

Собеседник говорит, что у Китая есть много новых современных технологий, среди которых и производство чипов, однако существуют серьезные проблемы с финансовым аспектом.

"Появляются слухи о том, что якобы Глобальный Юг готов предоставить КНР финансовую помощь, однако я в этом очень сомневаюсь. Нужны триллионы долларов инвестиций. Внешний долг Китая, по разным данным, составляет от 50 до 100 триллионов долларов. Это космическая цифра", - добавил Клочок.

Как сообщал Главред, ранее Трамп анонсировал планы по поддержке внутренней промышленности Соединенных Штатов. Один из первых возможных шагов – пошлина в размере 60% на товары из Китая. Подобное решение может заложить основу для кризиса в металлургической, сталелитейной и нефтяной промышленности КНР.

Напомним, Си Цзиньпин поздравил Трампа с избранием на пост президента США и призвал Вашингтон к диалогу и взаимопониманию. Китайское государство опасается пошлин, которые способен ввести Трамп.

Ранее сообщалось, что Китай хотел бы сотрудничать с США на основе взаимоуважения и партнерства, отметили в МИД КНР. В китайском дипломатическом ведомстве отказались комментировать потенциальный запуск Штатами торговых ограничений.

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Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

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