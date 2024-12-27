'Сбил российский Панцирь-С1': Буданов сделал заявление о крушении азербайджанского самолета

Воздушное судно было сбито российской зенитной системой на территории РФ, заявил глава ГУР.

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Буданов сделал заявление о крушении азербайджанского самолета/ коллаж: Главред, фото: скрин

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Азербайджанский пассажирский самолет потерпел крушение возле города Актау в Казахстане

Воздушное судно сбила российская ЗРК Панцирь-С1, заявил Буданов.

Причиной катастрофы азербайджанского пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который упал вблизи города Актау в Казахстане, стал удар российской зенитно-ракетной системы "Панцирь-С1", расположенной на территории страны-агрессора России.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в комментарии проекту The War Zone.

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"Насколько нам известно, самолет был сбит зенитной системой "Панцирь-С1" на территории России", - отметил Буданов.

Также отмечается, что представитель США сообщил изданию, что российская система противовоздушной обороны могла поразить самолет.

Как сообщило агентство Reuters по данным четырех источников, близких к расследованию, самолет попал под обстрел после того, как отклонился от зоны, где РФ активно использовала ПВО против украинских дронов в последние месяцы.

Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана сообщило, что ракета взорвалась рядом с самолетом, а обломки ранили пассажиров и членов экипажа. Воздушное судно после получения повреждений пыталось совершить экстренную посадку в российских аэропортах, однако получило отказ и было направлено в город Актау в Казахстане. Чтобы добраться из Грозного в Актау, самолет был вынужден перелететь Каспийское море. При этом во время полета воздушное судно испытало сильные помехи GPS-сигналов.

Авиакатастрофа самолета Азербайджанских авиалиний 25 декабря - что известно

Ранее Главред сообщал, что в Казахстане произошла авиакатастрофа - разбился пассажирский самолет, который летел в РФ. Самолет, который разбился, направлялся из Баку в российский Грозный.

После этого стало известно, что РФ сама сбила пассажирский самолет. РФ не закрыла воздушное пространство над Грозным, когда была атака дронов. Самолет был поврежден российским зенитно-ракетным комплексом.

В Euronews сообщили, что самолет, который упал в Казахстане, сбила российская ракета. Источник в правительстве Азербайджана рассказал, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах.

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Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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