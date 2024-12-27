Через почти два года немецкие танки Leopard 1 начали поступать в Украину — Forbes

Украинские танкисты положительно отметили качества немецкой машины, несмотря на ее недостатки.

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Большое количество танков Leopard 1 немецкого производства наконец-то прибыло на Украину / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/AnitaAnandMP, 33 отдельная механизированная бригада

Коротко:

Германия поставила Украине танки Leopard

Немецких танков в войсках ВСУ скоро станет больше

Украина получила первые 58 из 155 танков Leopard 1A5 от Германии. "Леопарды" прибыли в начале сентября 2024 года, тогда как всего за два года было направлено лишь 45 танков Leopard 1 и 2.

Как пишет обозреватель издания Forbes Дэвид Акс, ФРГ наконец смогла устранить ряд проблем с поставками запчастей и отремонтировать эти машины для нужд ВСУ.

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"График доставки имеет значение. Leopard 1A5 должен стать самым многочисленным танком западного производства в Украине, превосходя 104 новых Leopard 2, 80 M-1 Abrams и 14 британских Challenger 2", — отмечает Акс, добавив, что Генштаб ВСУ уже включил вышеупомянутые танки к использованию своими бригадами.

Leopard 1 — это единственные западные танки, которые доступны для оснащения сформированных Украиной около десяти новых тяжелых бригад, каждая из которых обычно имеет 31 машину в одном танковом батальоне.

Недавно Берлин объявил о поставке последней партии из 15 Leopard 1. Постепенно эта машина 1980-х годов, которая значительно легче своих коллег из Великобритании и США, становится более защищенной, ведь украинцы "приложили максимум усилий, чтобы устранить самый большой недостаток этого типа — тонкую броню, добавив блоки динамической брони и сетки против дронов".

"И кажется, модификации дали результаты: Из 58 Leopard 1, которые украинцы получили в период с июля 2023 года до начала сентября 2024, ВСУ потеряли только шесть. Очевидно, что украинцы неохотно отправляли Leopard 1 на самые опасные участки фронта. Во время недавних локальных контратак в Курской области украинские бригады забрали свои несколько уцелевших М-1 и Леопард 2A6", — пишет журналист.

Танк Leopard 2 инфографика / Инфографика Главред

Обозреватель добавляет, что украинские экипажи положительно отметили качества немецкой машины, несмотря на ее недостатки.

В частности, чтобы уменьшить риск взрыва 105-миллиметровых снарядов в башне после вражеского попадания, экипажи Leopard 1 хранят в башне только часть из 42 снарядов комплекта, а остальные остаются в корпусе. Поэтому для перезарядки танк должен "откатиться в безопасное место, а это требует времени".

"Однако заряжающий сказал, что чувствует себя "прекрасно" в экипаже Leopard 1. Это не может не радовать, ведь вскоре количество рот, которые будут иметь Leopard 1 в танковых войсках ВСУ, будет продолжать только расти", — резюмирует автор статьи.

Поставки Украине танков Leopard

Как сообщал Главред, в июле 2024 стало известно, что Нидерланды и Дания готовы поставить Украине 14 отремонтированных танков Leopard 2. В апреле прошлого года обе страны заявили, что купят танки у третьей стороны и подготовят их к бою для ВСУ.

В декабре в Германии раскрыли подробности нового пакета военной помощи для Украины. Среди прочего, вошли системы противовоздушной обороны и 15 танков Leopard 1 A5.

В октябре Германия выделила Украине большой пакет помощи. В обновленный перечень вошли 8 танков LEOPARD 1 A5, 20 боевых машин пехоты MARDER, 4 бронеавтомобиля MRAP.

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Танк Leopard 2 - в чем его особенность Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1. В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий. Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу. Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм. Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

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