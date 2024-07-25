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Нидерланды и Дания передадут Украине 14 танков Leopard 2

Анна Ярославская
25 июля 2024, 11:27
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Танки Leopard 2A4 будут в Украину отправлены этим летом.
Танк Leopard 2, Рубен Брекельманс
Рубен Брекельманс сказал, что танки могут сыграть важную роль в защите ВСУ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 33 отдельная механизированная бригада

Нидерланды и Дания готовы поставить Украине 14 отремонтированных танков Leopard 2. В апреле прошлого года обе страны заявили, что купят танки у третьей стороны и подготовят их к бою для ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов.

Совместно с Данией, Нидерланды закупили 14 бывших в употреблении танков Leopard 2A4, которые отремонтировала немецкая фирма Rheinmetall. Украина сможет использовать их в борьбе с российской агрессией.

Последние 2 танка проходят проверочные испытания, а первые 12 уже готовы к отправке. Все 14 танков будут доставлены до конца лета.

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"Украина срочно нуждается в дополнительной военной поддержке из-за тяжелых боев. Эти танки могут сыграть важную роль в защите украинской армии от российских войск", - заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Он отметил, что Нидерланды продолжат оказывать поддержку Украине вместе с союзниками и партнерами столько, сколько потребуется.

Танк Leopard 2 - в чем его особенность

Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1.

В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий.

Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу.

Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм.

Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

Военная помощь Нидерландов Украине

1 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение по безопасности с премьер-министром Нидерландов.

Согласно договору, Нидерланды предоставят Украине важную военную поддержку в размере двух миллиардов евро в 2024 году. Также страна обязуется предоставлять оборонную помощь в течение следующих десяти лет.

В июле Нидерланды объявили о выделении дополнительного пакета военной помощи для Украины на 300 миллионов евро, которые пойдут на закупку боеприпасов для самолетов типа F-16, которые вскоре получит Украина. Об этом сообщил министр обороны Рубен Брекельманс сегодня на саммите НАТО в Вашингтоне.

7 июля Брекельманс сообщил, что Украина получит дополнительную систему ЗРК Patriot от Нидерландов. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предложил выкупить системы ПВО Patriot у стран, у которых они есть, но они не хотят передавать их Украине.

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