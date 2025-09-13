Укр
Читать на украинском
Враг прорывается к ключевым городам Донетчины: аналитик объяснил замысел России

Анна Косик
13 сентября 2025, 04:02
1254
Оккупационные войска осуществляют попытки прорыва с нескольких направлений для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.
ВСУ, фронт
Что происходит на фронте / Коллаж: Главред, фото: 23 ОМБр, facebook.com/GeneralStaff.ua?locale=uk_UA

Что сообщил Снегирев:

  • Под контролем оккупантов господствующие высоты возле Торецка и Часового Яра
  • Враг стремительно продвигается к Северску
  • На Купянском направлении россияне пытаются создать ударную группировку

Ситуация на фронте остается крайне напряженной. Особенно это касается участков в Донецкой области, где командование страны-агрессора России не жалеет сил и средств для хоть каких-то результатов.

Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Право дело Дмитрий Снегирев.

видео дня

Что удалось взять под контроль противнику в районе Торецка

На Торецком направлении, по словам аналитика, враг взял под контроль господствующие высоты и получил тактические успехи в районе двух одноименных населенных пунктов Дилиевка.

"Это создает предпосылки для дальнейшего продвижения оккупантов в направлении Константиновки на расстояние до примерно 7 километров", - пояснил Снегирев.

Чего хочет достичь враг в Часовом Яру

Аналогичная ситуация к Торецкому направлению произошла и в районе Часового Яра. Господствующие высоты оказались под контролем врага, поэтому сейчас оккупационные войска осуществляют попытки решить вопрос установления полного контроля над Часовым Яром.

"Причем Часов Яр - ключ не только к Константиновке и Дружковке, но и всей агломерации", - предостерег аналитик.

Часов Яр Инфографика
Часов Яр / Инфографика: Главред

Где резко активизировались оккупанты

Еще одним проблемным участком фронта является Лиманское направление. Врагу удалось продвинуться на расстояние примерно в 1,5 километра до города Северск, который фактически является восточным флангом Славянско-краматорской агломерации. Это создает угрозу флангового охвата Сил обороны Украины.

На каком направлении враг пытается создать ударную группировку

В районе населенного пункта Двуречная, что на Купянском направлении, российские войска имеют целую зону присутствия и теперь работают над созданием ударной группировки, которая должна в будущем продвигаться в направлении Славянско-Краматорской агломерации.

Почему россияне пытаются прорваться в Купянск

Главред писал, что по словам аналитика, оккупанты в первую очередь заинтересованы в логистике возле Купянска. Купянск-Узловой - крупнейший транспортный узел, ключевая железнодорожная станция. Контроль над этой станцией даст возможность создать короткое плечо логистики и развивать дальнейшее наступление в направлении Славянско-Краматорской агломерации.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана силами ВСУ. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Недавно главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что сейчас ВСУ находят эффективные пути обезвреживания подразделений российской морской пехоты, которую вражеское командование перебросило для продолжения наступательных действий в районе Доброполья.

Ранее также аналитики ISW сообщали, что российские оккупанты продвинулись на Покровском направлении в Донецкой области. Врагу удалось прорваться в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

О персоне: Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Купянск Дмитрий Снегирев Часов Яр Северск Торецк новости Украины Фронт
00:33

Скрытый сигнал водителям: что на самом деле означает лежачий конус на дорогеВидео

