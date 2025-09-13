Кит-кот-ПВО: Келлог ответил на шутку украинцев о том, что он - небесный щит

В августе во время визита Келлога в Украину, который длился несколько дней, Россия приостановила массированные обстрелы Киева.

Келлог ответил на шутку украинцев о том, что он - небесный щит

Что сказал Кит Келлог:

Имя Keith созвучно с украинским словом "кот"

Когда "Кот" посещает Украину, РФ прекращает удары по мирному населению

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог отреагировал на шутку украинцев о том, что он выполняет в Украине роль ПВО. Об этом стало известно из его сообщения в сети Х.

Он отметил, что его имя Keith созвучно с украинским словом "кот", а кот - "это уникальный символ для украинского народа, символ безопасности и защиты".

"Поскольку Keith на украинском звучит как "Кот", украинцы прозвали мою роль как специального представителя Келлога "котом". Когда "Кот" посещает Украину, Россия приостанавливает свои удары по мирному населению, даря им несколько ночей покоя. Спокойствия, которое сильная Америка предлагает другим странам", - написал Келлог.

Он добавил фото с начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым возле памятника коту.

Отметим, в августе во время визита Келлога в Украину, который длился несколько дней, Россия приостановила массированные обстрелы Киева. После этого украинцы начали шутить, что Кэллог в Украине выполняет своеобразную роль противовоздушной обороны.

11 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом, который находился с официальным визитом в Киеве.

25 августа Зеленский тоже провел встречу со спецпредставителем Дональда Трампа Китом Келлогом. Стороны обсудили поддержку Украины и завершение войны.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, на позицию президента США по поддержке Украины удалось повлиять благодаря дипломатической работе и контактам с людьми из окружения Трампа, в частности, Кита Келлога. Именно это, по мнению Буданова, стало причиной изменений в отношении к Украине и позволило найти баланс между интересами обоих государств.

О персоне: Кит Келлог Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

