Рекорд в 68 лет: орнитолог раскрыл неожиданную птицу-долгожителя Украины

Даяна Швец
2 октября 2025, 15:50
40
Орнитологи раскрыли удивительные факты о долгожителях среди птиц.
ворон, крук, птица, птицы
Какие птицы живут дольше всех в Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Какие пернатые живут в Украине дольше всех
  • Сколько лет может прожить ворон
  • Чем питаются вороны и где гнездятся

В Украине есть несколько пернатых, которые считаются настоящими долгожителями. Среди них: ворон, филин и орлан-белохвост. По словам орнитолога из Львова Анны Кузьо в комментарии УНИАН, в нашей стране не проводили системных многолетних исследований, которые могли бы однозначно показать, какая именно птица живет дольше всех, пишет Главред.

Впрочем, в западных странах такие наблюдения делали, и там зафиксировали максимальную продолжительность жизни этих видов в неволе:

  • Филин может доживать до 68 лет.
  • Орлан-белохвост - вплоть до 42 лет.
  • Ворон, по результатам исследований, способен превзойти филина и жить еще дольше.

В частности, западные ученые сообщили, что самый старый ворон в неволе прожил 69 лет. В Украине таких рекордов пока не фиксировали. Хотя вороны встречаются на всей территории нашего государства, определить их возраст без кольцевания или содержания с момента рождения невозможно.

Где проживают вороны?

Ворон достаточно распространен в Украине, но больше всего его можно встретить в лесах. Хотя птица встречается и в степных зонах, основной средой для нее остается лесная местность. Особенно много воронов в Карпатах.

Где гнездятся вороны?

Обычно эти птицы выбирают высокие деревья в лесах. Если леса нет, они приспосабливаются к лесопосадкам или лесопаркам. Главное условие - высота и обзор местности. Иногда вороны строят гнезда даже на опорах линий электропередач.

Какое питание у воронов?

Вороны - всеядные птицы. Они легко приспосабливаются к различным условиям и могут:

  • питаться мусором возле населенных пунктов,
  • поедать корм для домашних животных,
  • ловить мышей на полях,
  • воровать птенцов из других гнезд,
  • есть зерно, но обязательно нуждаются в белковой пище.

Какие самые известные интересные факты о воронах?

Вороны относятся к семейству вороновых и считаются самыми большими и самыми умными среди них. Их "родственники" - вороны, галки, сойки, грачи и сороки - давно приспособились к жизни в городах. Вороны же стараются держаться подальше от человеческих жилищ.

Если ворон появляется в городе - это скорее исключение. К примеру, во Львове на Лычаковском кладбище уже много лет живет пара этих птиц.

О персоне: Анна Кузьо

Анна Кузьо - украинский орнитолог из Львова, эколог и популяризатор наблюдения за птицами (birdwatching). Окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальности "Экология". С 2008 года участвует в научных экспедициях, работала в Государственном природоведческом музее во Львове.

Основные направления деятельности:

  • Мониторинг птиц - организация учетов и исследований численности и распространения птиц в Украине.
  • Просвещение - проведение экскурсий, лекций и тренингов, популяризация birdwatching среди широкой аудитории.
  • Гражданская наука - привлечение волонтеров и любителей к сбору научных данных о птицах.
  • Международное сотрудничество - участие в проектах "Франкфуртского зоологического общества" и инициативах по охране природы.

Кузьо активно выступает в медиа, объясняет значение птиц в экосистемах и влияние войны на окружающую среду, а также является координатором ряда образовательных и природоохранных проектов.

