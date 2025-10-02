Рекорд в 68 лет: орнитолог раскрыл неожиданную птицу-долгожителя Украины

Орнитологи раскрыли удивительные факты о долгожителях среди птиц.

https://glavred.info/life/rekord-v-68-let-ornitolog-raskryl-neozhidannuyu-pticu-dolgozhitelya-ukrainy-10703270.html Ссылка скопирована

Какие птицы живут дольше всех в Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Какие пернатые живут в Украине дольше всех

Сколько лет может прожить ворон

Чем питаются вороны и где гнездятся

В Украине есть несколько пернатых, которые считаются настоящими долгожителями. Среди них: ворон, филин и орлан-белохвост. По словам орнитолога из Львова Анны Кузьо в комментарии УНИАН, в нашей стране не проводили системных многолетних исследований, которые могли бы однозначно показать, какая именно птица живет дольше всех, пишет Главред.

Впрочем, в западных странах такие наблюдения делали, и там зафиксировали максимальную продолжительность жизни этих видов в неволе:

видео дня

Филин может доживать до 68 лет.

Орлан-белохвост - вплоть до 42 лет.

Ворон, по результатам исследований, способен превзойти филина и жить еще дольше.

В частности, западные ученые сообщили, что самый старый ворон в неволе прожил 69 лет. В Украине таких рекордов пока не фиксировали. Хотя вороны встречаются на всей территории нашего государства, определить их возраст без кольцевания или содержания с момента рождения невозможно.

Где проживают вороны?

Ворон достаточно распространен в Украине, но больше всего его можно встретить в лесах. Хотя птица встречается и в степных зонах, основной средой для нее остается лесная местность. Особенно много воронов в Карпатах.

Где гнездятся вороны?

Обычно эти птицы выбирают высокие деревья в лесах. Если леса нет, они приспосабливаются к лесопосадкам или лесопаркам. Главное условие - высота и обзор местности. Иногда вороны строят гнезда даже на опорах линий электропередач.

Какое питание у воронов?

Вороны - всеядные птицы. Они легко приспосабливаются к различным условиям и могут:

питаться мусором возле населенных пунктов,

поедать корм для домашних животных,

ловить мышей на полях,

воровать птенцов из других гнезд,

есть зерно, но обязательно нуждаются в белковой пище.

Какие самые известные интересные факты о воронах?

Вороны относятся к семейству вороновых и считаются самыми большими и самыми умными среди них. Их "родственники" - вороны, галки, сойки, грачи и сороки - давно приспособились к жизни в городах. Вороны же стараются держаться подальше от человеческих жилищ.

Если ворон появляется в городе - это скорее исключение. К примеру, во Львове на Лычаковском кладбище уже много лет живет пара этих птиц.

Новости о птицах Украины - интересные истории о пернатых

Главред рассказывал, что недавно в Украине заметили редкую краснокнижную степную птицу. Речь идет об огаре, его зафиксировали на Днепропетровщине.

Более того, недавно орнитолог объяснил, почему птицы Украины больше не летят в теплые края . Украинские птицы раньше улетали на зиму в теплые края, а им на смену прилетали зимовать птицы с севера.

Кроме этого, в Чернобыле заметили настоящего аномального монстра. Его размах крыльев до 10 см. О ком речь - сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Больше интересных новостей:

О персоне: Анна Кузьо Анна Кузьо - украинский орнитолог из Львова, эколог и популяризатор наблюдения за птицами (birdwatching). Окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальности "Экология". С 2008 года участвует в научных экспедициях, работала в Государственном природоведческом музее во Львове. Основные направления деятельности: Мониторинг птиц - организация учетов и исследований численности и распространения птиц в Украине.

Просвещение - проведение экскурсий, лекций и тренингов, популяризация birdwatching среди широкой аудитории.

Гражданская наука - привлечение волонтеров и любителей к сбору научных данных о птицах.

Международное сотрудничество - участие в проектах "Франкфуртского зоологического общества" и инициативах по охране природы. Кузьо активно выступает в медиа, объясняет значение птиц в экосистемах и влияние войны на окружающую среду, а также является координатором ряда образовательных и природоохранных проектов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред