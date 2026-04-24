В Киеве - взрывы, работает ПВО: что известно об атаке РФ

Анна Ярославская
24 апреля 2026, 09:28
Сегодня оккупанты запланировали использовать ориентировочно 355 единиц ударных БпЛА.
Киев - под атакой дронов

Утром в пятницу, 24 апреля, в Киеве и других регионах Украины объявили воздушную тревогу из-за атаки дронов. В столице слышны звуки взрывов - работают силы ПВО.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, силы ПВО работают по враждебным БПЛА на Оболони.

"Находитесь в укрытиях", - призвал чиновник.

Как сообщает мониторинговый канал Стратегическая авиация РФ, враг в течение дня запланировал использовать ориентировочно 355 единиц ударных БпЛА (большинство - имитаторы). Вероятная цель врага - разгрузка ПВО перед массированной ракетной атакой.

Карта тревог по состоянию на 09:24
Карта тревог по состоянию на 09:24 / Фото: t.me/alarmua

Новость дополняется....

