В Киеве - взрывы, работает ПВО: что известно об атаке РФ

Киев - под атакой дронов

Утром в пятницу, 24 апреля, в Киеве и других регионах Украины объявили воздушную тревогу из-за атаки дронов. В столице слышны звуки взрывов - работают силы ПВО.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, силы ПВО работают по враждебным БПЛА на Оболони.

"Находитесь в укрытиях", - призвал чиновник.

Как сообщает мониторинговый канал Стратегическая авиация РФ, враг в течение дня запланировал использовать ориентировочно 355 единиц ударных БпЛА (большинство - имитаторы). Вероятная цель врага - разгрузка ПВО перед массированной ракетной атакой.

Карта тревог по состоянию на 09:24

