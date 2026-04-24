В Киеве - взрывы, работает ПВО: что известно об атаке РФ

Утром в пятницу, 24 апреля, в Киеве и других регионах Украины объявили воздушную тревогу из-за атаки дронов. В столице слышны звуки взрывов - работают силы ПВО.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, силы ПВО работают по враждебным БПЛА на Оболони.
"Находитесь в укрытиях", - призвал чиновник.
Как сообщает мониторинговый канал Стратегическая авиация РФ, враг в течение дня запланировал использовать ориентировочно 355 единиц ударных БпЛА (большинство - имитаторы). Вероятная цель врага - разгрузка ПВО перед массированной ракетной атакой.
