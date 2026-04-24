РФ ударила по Одессе: повреждены многоэтажки, есть жертвы и много раненых

Анна Ярославская
24 апреля 2026, 06:45обновлено 24 апреля, 07:20
Ночью в Одессе прогремели взрывы.
Последствия атаки на Одессу / Коллаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA

Кратко:

  • В ночь на 24 апреля РФ атаковала жилые кварталы Одессы
  • Зафиксированы попадания в несколько жилых домов
  • Есть пострадавшие и погибшие

В ночь на 24 апреля армия РФ ударила по жилым кварталам Одессы. Есть "прилеты" в несколько жилых домов и пострадавшие. Два человека погибли.

Около полуночи Воздушные силы ВСУ и местные СМИ сообщали о движении российских ударных БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу.

Как рассказал глава Одесской городской военной администрации, под удар оккупантов попали две двухэтажки и трехэтажка. На одной из локаций двум людям медики оказали помощь на месте, на другой - одна женщина госпитализирована в медучреждение.

Также зафиксировано попадание в нежилое здание.

"Все оперативные службы и спасатели на местах. Ликвидируем последствия атаки и оказываем необходимую помощь людям", - добавил Лысак.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что в Одессе в результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура.

"Один из беспилотников попал в трехэтажный жилой дом. Разрушены квартиры на втором и третьем этажах. К сожалению, пострадали два человека: 72-летняя женщина и 52-летний мужчина получили осколочные ранения. Женщина доставлена ​​в больницу", - говорится в сообщении.

Еще в нескольких зданиях выбито остекление, повреждены автомобили.

  • Последствия атака на Одессу в ночь на 24 апреля 2026
    Последствия атака на Одессу в ночь на 24 апреля 2026 Фото: t.me/odesaMVA
В ГосЧС также рассказали о последствиях ночной атаки на Одессу. По данным спасателей, под ударом РФ оказались жилые дома и гражданская инфраструктура.

В результате попадания в 3-этажный жилой дом разрушены квартиры и вспыхнул пожар. Пострадали 6 человек.

Разрушены два 2-этажных жилых дома. Там пожарные спасли одного человека и эвакуировали еще 20 человек (среди них 2 ребенка). Пострадали 7 человек.

Также вражеский БпЛА попал в 2-этажное здание. К сожалению, 2 человека погибли, один человек пострадал. Эвакуированы 16 жителей из здания.

"Психологи ГосЧС работали на местах трагедий всю ночь, оказав помощь более 50 жителям (из них 3 ребенка), находившимся в состоянии тяжелого стресса", - говорится в сообщении.

Всего в результате российской атаки погибли 2 человека и 14 пострадали.

Ликвидация последствий продолжается. Информация уточняется. Более 140 спасателей задействованы на местах попаданий.

Обновлено. По состоянию на 7:00 стало известно, что в результате ночной атаки погибли супруги - обоим было по 75 лет.

Еще пятнадцать человек получили ранения, 8 из них находятся в медицинских учреждениях. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

"На местах попаданий с ночи работают коммунальные службы. Убирают территорию и закрывают оконные проемы. Также развернуты оперативные штабы: там жители могут получить помощь и консультации по компенсациям по программе "єВідновлення" и из городского бюджета", - сообщил глава ГВА Лысак.

Воздушные атаки РФ по Одессе - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 22 апреля страна-агрессор Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. Под ударом оказалась портовая инфраструктура. Погибших и пострадавших нет.

Вечером 15 апреля в Одессе в результате российской атаки беспилотниками произошло попадание в жилой многоэтажный дом, что привело к разрушениям и пожару.

В ночь на 15 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. В результате "прилетов" зафиксированы пожары, повреждены складские и административные здания.

В ночь на 14 апреля российская оккупационная армия массированно атаковала беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру юга Одесской области. На территории Измаильского порта повреждено гражданское судно под флагом Панамы, причал, баржа. Повреждение получило и портовое оборудование".

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

