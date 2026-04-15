Возник пожар, есть пострадавшие: "Шахед" попал в многоэтажку в Одессе, детали

Власти сообщили о первых данных о пострадавших после удара по жилому дому в Одессе и продолжают уточнять информацию.

Дрон попал в многоэтажку в Одессе, повредив квартиры

Кратко:

В Одессе дрон попал в многоэтажку

Повреждены квартиры, возник пожар

Есть погибший и как минимум 6 пострадавших

Вечером 15 апреля в Одессе в результате российской атаки беспилотниками произошло попадание в жилой многоэтажный дом, что привело к разрушениям и пожару.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По предварительным данным, вражеский дрон попал в многоквартирный дом, в результате чего повреждены квартиры с пятого по седьмой этажи. На месте удара возник пожар, который оперативно начали ликвидировать спасатели. Также были развернуты все экстренные службы и оперативный штаб для координации действий.

Пострадавшие и погибший

Впоследствии начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека. Позже количество раненых возросло до шести.

К сожалению, впоследствии стало известно о первой жертве — один из пострадавших скончался в больнице. Медики делали все возможное, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Удар в Березовском районе

Параллельно глава ОВА также сообщил о еще одном ударе в Березовском районе. Там беспилотник повредил крышу частного жилого дома, в результате чего на придомовой территории возник пожар.

Огонь уже ликвидирован спасателями. Информация о пострадавших в этом случае не поступала.

В настоящее время на местах работают экстренные службы, продолжается уточнение последствий атаки.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в России зафиксировали вылет стратегической авиации, что может указывать на подготовку ракетного удара. По предварительным данным, с авиабазы "Оленья" взлетели четыре самолета Ту-95МС, и этот вылет, вероятно, носит боевой характер.

Кроме того, российские самолеты стратегической авиации, по предварительным данным, осуществили пуски ракет из района Каспийского моря. Также отмечаются пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Также сообщается о закрытии воздушного пространства над полигоном "Капустин Яр", что может свидетельствовать о подготовке к новому удару по Украине с применением баллистических ракет средней дальности типа"Орешник".

