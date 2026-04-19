Чернигов массированно атаковали БПЛА - погиб 16-летний юноша, есть раненые

Что известно:
- Россия массированно атаковала Чернигов дронами
- Погиб 16-летний парень
- Ранения получили три женщины и один мужчина
Ночью 19 апреля российские войска массированно атаковали Чернигов дронами. В результате ударов есть погибший и пострадавшие, а также значительные разрушения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус и руководитель Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский.
"Россия массированно атаковала Чернигов дронами. Ночью, когда люди спали. Есть попадания в разных местах", - рассказал Чаус.
По его словам, в результате атаки погиб 16-летний парень. Спасатели обнаружили его тело во время разбора завалов.
Также ранения получили еще четыре человека — три женщины и мужчина. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Чаус отметил, что в городе повреждены лицей, частные дома, промышленный объект и здание медицинского учреждения, которое не работало и уже было разрушено во время предыдущих атак в 2022 году. По данным ГВА, повреждены 7 частных домов, из которых 3 уничтожены огнем, административное здание, учебное заведение и два автомобиля.
"Пожары на местах попаданий потушили пожарные. Все необходимые службы задействованы", - добавил глава ОВА.
Атаки РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 18 апреля российские войска атаковали портовую инфраструктуру и логистические объекты в Одесской области. В результате удара есть пострадавший и значительные разрушения.
Также в ночь на 18 апреля российские войска нанесли удар по энергетическому объекту в Нежинском районе Черниговской области. Как сообщили в Черниговоблэнерго, в результате атаки около 380 тысяч потребителей остались без электроснабжения.
Кроме того, в ночь на 16 апреля и утром в четверг российские войска нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Под ударом оказались Одесса, Харьков, Днепр и Черкассы.
О личности: Вячеслав Чаус
Вячеслав Анатольевич Чаус (24 августа 1977, Чернигов, Украинская ССР, СССР) — украинский общественно-политический деятель. Глава Черниговской ОГА с 4 августа 2021 года.
