Чернигов массированно атаковали БПЛА - погиб 16-летний юноша, есть раненые

В городе повреждены жилые дома, лицей и промышленные объекты.

Последствия атаки РФ на Чернигов / Коллаж: Главред, фото: Национальная полиция Украины

Что известно:

Россия массированно атаковала Чернигов дронами

Погиб 16-летний парень

Ранения получили три женщины и один мужчина

Ночью 19 апреля российские войска массированно атаковали Чернигов дронами. В результате ударов есть погибший и пострадавшие, а также значительные разрушения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус и руководитель Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский.

"Россия массированно атаковала Чернигов дронами. Ночью, когда люди спали. Есть попадания в разных местах", - рассказал Чаус.

По его словам, в результате атаки погиб 16-летний парень. Спасатели обнаружили его тело во время разбора завалов.

Также ранения получили еще четыре человека — три женщины и мужчина. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Чаус отметил, что в городе повреждены лицей, частные дома, промышленный объект и здание медицинского учреждения, которое не работало и уже было разрушено во время предыдущих атак в 2022 году. По данным ГВА, повреждены 7 частных домов, из которых 3 уничтожены огнем, административное здание, учебное заведение и два автомобиля.

"Пожары на местах попаданий потушили пожарные. Все необходимые службы задействованы", - добавил глава ОВА.

БПЛА типа "Шахед" / Инфографика: Главред

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 18 апреля российские войска атаковали портовую инфраструктуру и логистические объекты в Одесской области. В результате удара есть пострадавший и значительные разрушения.

Также в ночь на 18 апреля российские войска нанесли удар по энергетическому объекту в Нежинском районе Черниговской области. Как сообщили в Черниговоблэнерго, в результате атаки около 380 тысяч потребителей остались без электроснабжения.

Кроме того, в ночь на 16 апреля и утром в четверг российские войска нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Под ударом оказались Одесса, Харьков, Днепр и Черкассы.

О личности: Вячеслав Чаус Вячеслав Анатольевич Чаус (24 августа 1977, Чернигов, Украинская ССР, СССР) — украинский общественно-политический деятель. Глава Черниговской ОГА с 4 августа 2021 года.

