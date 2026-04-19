Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Чернигов массированно атаковали БПЛА - погиб 16-летний юноша, есть раненые

Руслана Заклинская
19 апреля 2026, 08:53
В городе повреждены жилые дома, лицей и промышленные объекты.
Последствия атаки РФ на Чернигов / Коллаж: Главред, фото: Национальная полиция Украины

Что известно:

  • Россия массированно атаковала Чернигов дронами
  • Погиб 16-летний парень
  • Ранения получили три женщины и один мужчина

Ночью 19 апреля российские войска массированно атаковали Чернигов дронами. В результате ударов есть погибший и пострадавшие, а также значительные разрушения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус и руководитель Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский.

"Россия массированно атаковала Чернигов дронами. Ночью, когда люди спали. Есть попадания в разных местах", - рассказал Чаус.

видео дня

По его словам, в результате атаки погиб 16-летний парень. Спасатели обнаружили его тело во время разбора завалов.

Также ранения получили еще четыре человека — три женщины и мужчина. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

  • Последствия атаки по Чернигову 19 апреля
    Последствия атаки по Чернигову 19 апреля Фото: ГСЧС Черниговщины
Чаус отметил, что в городе повреждены лицей, частные дома, промышленный объект и здание медицинского учреждения, которое не работало и уже было разрушено во время предыдущих атак в 2022 году. По данным ГВА, повреждены 7 частных домов, из которых 3 уничтожены огнем, административное здание, учебное заведение и два автомобиля.

"Пожары на местах попаданий потушили пожарные. Все необходимые службы задействованы", - добавил глава ОВА.

инфографика шахед, шахед, шахеды
БПЛА типа "Шахед" / Инфографика: Главред

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 18 апреля российские войска атаковали портовую инфраструктуру и логистические объекты в Одесской области. В результате удара есть пострадавший и значительные разрушения.

Также в ночь на 18 апреля российские войска нанесли удар по энергетическому объекту в Нежинском районе Черниговской области. Как сообщили в Черниговоблэнерго, в результате атаки около 380 тысяч потребителей остались без электроснабжения.

Кроме того, в ночь на 16 апреля и утром в четверг российские войска нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Под ударом оказались Одесса, Харьков, Днепр и Черкассы.

Читайте также:

О личности: Вячеслав Чаус

Вячеслав Анатольевич Чаус (24 августа 1977, Чернигов, Украинская ССР, СССР) — украинский общественно-политический деятель. Глава Черниговской ОГА с 4 августа 2021 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дроны летели с 8 направлений: Воздушные силы раскрыли подробности атаки

Дроны летели с 8 направлений: Воздушные силы раскрыли подробности атаки

09:58Война
Чернигов массированно атаковали БПЛА - погиб 16-летний юноша, есть раненые

Чернигов массированно атаковали БПЛА - погиб 16-летний юноша, есть раненые

08:53Украина
Ракеты ударили по Таганрогу: вспыхнул пожар, в небе - столб черного дыма

Ракеты ударили по Таганрогу: вспыхнул пожар, в небе - столб черного дыма

07:56Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Наступление на Луцк, Ровно и Киев: Беларусь готовится к войне с Украиной, названы цели

Наступление на Луцк, Ровно и Киев: Беларусь готовится к войне с Украиной, названы цели

Как отмыть старый скотч из пластика на окнах за считанные минуты - лайфхак

Как отмыть старый скотч из пластика на окнах за считанные минуты - лайфхак

Китайский гороскоп на сегодня, 19 апреля: Быкам - контроль, Драконам - отдых

Китайский гороскоп на сегодня, 19 апреля: Быкам - контроль, Драконам - отдых

Чья жизнь круто изменится до мая: гороскоп Таро на две недели для всех знаков

Чья жизнь круто изменится до мая: гороскоп Таро на две недели для всех знаков

Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

Последние новости

10:04

"Это больно": Катя Кузнецова сделала признание о разрыве с мужем-россиянином

09:58

Дроны летели с 8 направлений: Воздушные силы раскрыли подробности атаки

09:51

Гороскоп на завтра, 20 апреля: Тельцам - перемены, Львам - трудности

08:53

Чернигов массированно атаковали БПЛА - погиб 16-летний юноша, есть раненыеФото

08:10

Не случившаяся блокада Ирана: Эйдман рассказал, что на самом деле хотел Трампмнение

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLXБолее дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX
07:56

Ракеты ударили по Таганрогу: вспыхнул пожар, в небе - столб черного дыма

06:31

Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдыхВидео

05:10

Четыре знака зодиака сберегут деньги и привлекут удачу: кто среди счастливчиков

04:30

"Мой взрослый красавчик": Боржемская показала взрослого сына

Реклама
03:35

Сколько раз в день нужно кормить кота: чаще, чем многим кажетсяВидео

03:16

Как долго кот может быть сам дома на самом деле: ветеринары удивили ответом

01:10

Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

18 апреля, суббота
23:45

Террориста взяли штурмом: в КОРД раскрыли детали ликвидации "киевского стрелка"

22:47

Видела из окна: украинские звезды ошарашены терактом в Киеве

22:45

Ситуация ухудшилась в двух прифронтовых городах: тревожное заявление ВСУ

21:55

Цветочный бум на подоконнике: как заставить растения цвести быстрее

21:53

В Украине подскочили цены на проезд в поездах: какие билеты подорожали

21:38

Ребёнок остался сиротой: стрелок расстрелял всю семью в Киеве

20:58

Урожай под угрозой: почему смородина и крыжовник становятся мельче и как спасти кусты

20:39

Что известно о личности "киевского стрелка": соседи раскрыли неожиданные деталиВидео

Реклама
20:31

"Есть несколько версий": Зеленский раскрыл подробности стрельбы в Киеве

19:41

Число погибших растет: появились новые подробности о стрельбе в Киеве

19:34

Есть ли опасность наступления РФ на Киев: Дикий оценил угрозу из Беларуси

19:10

Прогноз для авиации: Долинце рассказал, сможет ли топливный кризис остановить европейскую авиациюмнение

19:03

Шёл по улице и расстреливал людей: что известно о киевском стрелке

18:56

Сладкая и огромная: лучшие сорта клубники для рекордного урожая

18:32

О моли можно забыть: натуральное средство быстро отвадит насекомыхВидео

18:19

Умерла самая титулованная звезда французского кинематографа

18:08

Гороскоп Таро на завтра 19 апреля: Козерогам - менять подход, Весам - понимание

18:03

Магнит для денег или бед: почему чёрная кошка в доме — это особый знак

17:45

Шоу Джастина Бибера назвали худшим на фестивале: что он сделалВидео

17:21

В Киеве неизвестный устроил стрельбу на улицах, есть пострадавшие: что известно

17:12

РФ готовит силовой сценарий: Снегирев назвал самое слабое место НАТО

16:51

Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

16:41

Тайна слова "картофель": как ошибочное название стало привычным для всего мира

16:33

Чёрная плесень исчезнет буквально на глазах: нужен всего один простой ингредиентВидео

15:58

В Винницкой области столкнулись два поезда — что известно о судьбе почти 600 пассажиров

15:53

Угроза урожаю или полезная зелень: как справиться с портулаком на собственном участке

15:49

Россия похитила символ украинского государства — что известноВидео

15:41

Сильные заморозки и дожди: на Тернопольскую область надвигается похолодание

Реклама
15:36

Покупали все: почему гематоген в СССР был таким популярным - неожиданная причина

15:19

Почему огурцы становятся белыми и можно ли их есть: садовод раскрыла правдуВидео

14:33

Лавров сделал громкое заявление по возобновлению переговоров с Украиной - детали

14:24

Под ударом три корабля РФ и не только: СБУ провели дерзкую операцию в Крыму, детали

14:20

Силы обороны поразили сразу четыре важных объекта РФ: детали мощной операции

14:13

Китайский гороскоп на сегодня, 19 апреля: Быкам - контроль, Драконам - отдых

13:59

Как "реанимировать" розы за четыре часа: трюк, который знают только флористы

13:56

Как отмыть старый скотч из пластика на окнах за считанные минуты - лайфхак

13:55

Счет на недели: врач прокомментировал состояние больной раком блогерши из РФ

13:47

Гороскоп на сегодня, 19 апреля: Девам - обида, Козерогам - недоразумение

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Пасха 2026
Как красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбище
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять