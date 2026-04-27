ВСУ нашли слабое место ПВО РФ: в ISW рассказали о разрушительных последствиях

Путин начал "прятать" производство ракет в Сибири

ВСУ обнаружили критическую уязвимость в российской системе ПВО и начали систематически наносить по ней удары, с которыми трудно справиться.

Об этом говорится в отчете аналитики Института изучения войны (ISW)

"Кампания дальних ударов Украины продолжает использовать перегруженные российские системы ПВО для нанесения ущерба нефтяной инфраструктуре и военным объектам в России и оккупированном Крыму", – говорится в документе.

По имеющимся данным, только за последние две недели Украина атаковала как минимум 10 объектов нефтегазовой отрасли РФ. Одной из последних громких целей стал завод в Ярославле.

Как сообщил Генеральный штаб Украины 26 апреля, силы обороны успешно нанесли удар по местному НПЗ, что привело к масштабному пожару. Этот завод является стратегическим, ведь "имеет мощность переработки около 15 миллионов тонн нефти в год и производит бензин, дизель и авиационное топливо".

Параллельно с ударами по экономике ВСУ "вывели из строя" важные военные объекты в оккупированном Крыму. По сообщению СБУ, под удар попали база и аэродром Белбек.

Какие убытки несет Россия из-за атак дронов

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия получает имиджевый удар из-за атак беспилотников, в частности, из-за невыполнения контрактов на поставку нефти.

"Имиджевый удар будет действовать еще очень долго, потому что ставится под сомнение Россия как надежный поставщик, который может доставить свое сырье вовремя в страну назначения", — подчеркнул он.

Как сообщал Главред, в ночь на 26 апреля в российском Ярославле прогремела серия взрывов, после которых загорелся местный нефтеперерабатывающий завод. По словам очевидцев, в городе было слышно до 15 мощных взрывов, а над предприятием поднялся масштабный пожар.

Также в ночь на 22 апреля беспилотники атаковали российский город Сизрань в Самарской области. Под удар мог попасть Сизранский нефтеперерабатывающий завод — один из важных объектов топливной инфраструктуры РФ.

Кроме того, в ночь на 21 апреля дроны также атаковали Новочеркасск в Ростовской области. Сообщается, что целью могла быть одна из воинских частей российской армии в поселке Персиановский.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

