Лариса Долина попала в больницу

Российская певица Лариса Долина, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину и попала в неприятное судебное разбирательство, слегла.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Как оказалось, артистке резко стало плохо — ее мучила сильная боль в позвоночнике, из-за чего пришлось вызвать скорую помощь.

Лариса Долина / фото: https://t.me/dolinaofficial

По словам дизайнера Джемала Махмудова, Долина должна была участвовать в показе, но не смогла.

По данным СМИ, у 70-летней певицы диагностировали хондроз. "У Ларисы Александровны может быть повреждена структура хряща, в худшем случае функции позвоночника могут быть значительно нарушены. Она не могла подняться с постели несколько часов и мучилась сильной болью", - пишут СМИ.

Директор Долиной уже прокомментировал ситуацию, заявив, что поводов для беспокойства нет — все запланированные выступления состоятся. Однако позже выяснилось, что артистку госпитализировали.

Лариса Долина плохо себя чувствует

О персоне: Лариса Долина Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

