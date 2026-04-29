Кратко:
- Что случилось с Долиной
- Почему ее госпитализировали
Российская певица Лариса Долина, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину и попала в неприятное судебное разбирательство, слегла.
Об этом сообщают российские пропагандисты.
Как оказалось, артистке резко стало плохо — ее мучила сильная боль в позвоночнике, из-за чего пришлось вызвать скорую помощь.
По словам дизайнера Джемала Махмудова, Долина должна была участвовать в показе, но не смогла.
По данным СМИ, у 70-летней певицы диагностировали хондроз. "У Ларисы Александровны может быть повреждена структура хряща, в худшем случае функции позвоночника могут быть значительно нарушены. Она не могла подняться с постели несколько часов и мучилась сильной болью", - пишут СМИ.
Директор Долиной уже прокомментировал ситуацию, заявив, что поводов для беспокойства нет — все запланированные выступления состоятся. Однако позже выяснилось, что артистку госпитализировали.
О персоне: Лариса Долина
Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
