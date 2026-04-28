Сложно подобрать слова: приемная дочь Джоли рассказала об отношениях с актрисой

Приемная дочь популярной голливудской актрисы Анджелины Джоли Захара, сделала редкий комментарий об актрисе.
Она похвалила свою мать, назвав её самой "самоотверженной, любящей и понимающей женщиной", которую она "может называть своей мамой", во время специального мероприятия для матерей и дочерей, состоявшегося в минувшие выходные.
21-летняя Захара сделала эти редкие комментарии об актрисе во время обеда, организованного фондом Pearls of Purpose Foundation и отделением Nu Lambda Omega Alpha Kappa Alpha в колледже Спелман в Атланте.
"Когда меня сегодня попросили высказаться о ценности отношений между матерью и дочерью, мне было трудно подобрать слова", — начала Захара, согласно видеозаписи её трогательной речи на Facebook.
"Это сложно не потому, что я не ценю это, а потому что у меня с мамой уникальные, почти родственные отношения, которые трудно описать словами", — продолжила она.
Отметив, что звезда удочерила её из Эфиопии в возрасте 6 месяцев в июле 2005 года, Захара рассказала, что Джоли воспитывала её и пятерых её братьев и сестёр "на ценности помощи другим, доброты и постоянного стремления к личностному росту".
"Эти ценности могут показаться простыми, но в мире, где доброта игнорируется, а помощь другим имеет свою цену, я благодарна за то, что у меня был пример для подражания, показавший мне, что значит быть порядочным человеком", — сказала она.
Захара также упомянула, что после поступления в Спелманский колледж в 2022 году и вступления в Alpha Kappa Alpha в 2023 году ей стало "сложно" делиться особыми моментами со своей мамой и семьёй, поскольку она теперь находится на виду у публики.
Но это "никогда не мешало" Джоли "проявлять любопытство ко всему", что Захара узнала в аудиториях Спелмана и за их пределами, а также "задавать много вопросов о жизни в женском студенческом братстве" и об опыте своей дочери.
"Я сильная женщина, потому что меня воспитала сильная женщина", — завершила свою речь Захара. "Спасибо, мама".
О персоне: Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
