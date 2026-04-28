Сложно подобрать слова: приемная дочь Джоли рассказала об отношениях с актрисой

Дочь Джоли Захара поделилась ценностями, которые ей прививала голивудская актриса Анджелина Джоли.

https://glavred.info/starnews/slozhno-podobrat-slova-priemnaya-doch-dzholi-rasskazala-ob-otnosheniyah-s-aktrisoy-10760213.html Ссылка скопирована

Анджелина Джоли воспитала не только биологолических детей

Кратко:

Как охарактеризовала свою маму Захару

Как отреагировала Анджелина Джоли

Приемная дочь популярной голливудской актрисы Анджелины Джоли Захара, сделала редкий комментарий об актрисе.

Она похвалила свою мать, назвав её самой "самоотверженной, любящей и понимающей женщиной", которую она "может называть своей мамой", во время специального мероприятия для матерей и дочерей, состоявшегося в минувшие выходные.

видео дня

21-летняя Захара сделала эти редкие комментарии об актрисе во время обеда, организованного фондом Pearls of Purpose Foundation и отделением Nu Lambda Omega Alpha Kappa Alpha в колледже Спелман в Атланте.

"Когда меня сегодня попросили высказаться о ценности отношений между матерью и дочерью, мне было трудно подобрать слова", — начала Захара, согласно видеозаписи её трогательной речи на Facebook.

Захара Джоли об отношениях с Анджелиной Джоли / Скриншот Facebook

"Это сложно не потому, что я не ценю это, а потому что у меня с мамой уникальные, почти родственные отношения, которые трудно описать словами", — продолжила она.

Отметив, что звезда удочерила её из Эфиопии в возрасте 6 месяцев в июле 2005 года, Захара рассказала, что Джоли воспитывала её и пятерых её братьев и сестёр "на ценности помощи другим, доброты и постоянного стремления к личностному росту".

"Эти ценности могут показаться простыми, но в мире, где доброта игнорируется, а помощь другим имеет свою цену, я благодарна за то, что у меня был пример для подражания, показавший мне, что значит быть порядочным человеком", — сказала она.

Анджелина Джоли - ответственная мама / ua.depositphotos.com

Захара также упомянула, что после поступления в Спелманский колледж в 2022 году и вступления в Alpha Kappa Alpha в 2023 году ей стало "сложно" делиться особыми моментами со своей мамой и семьёй, поскольку она теперь находится на виду у публики.

Но это "никогда не мешало" Джоли "проявлять любопытство ко всему", что Захара узнала в аудиториях Спелмана и за их пределами, а также "задавать много вопросов о жизни в женском студенческом братстве" и об опыте своей дочери.

"Я сильная женщина, потому что меня воспитала сильная женщина", — завершила свою речь Захара. "Спасибо, мама".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

О персоне: Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред