Стало известно, кто объявит баллы от Украины на Евровидении 2026

Даниил Лещинский объявит баллы национального жюри от Украины в прямом эфире гранд-финала 16 мая.

Евровидение-2026 уже скоро

Представителем Украины на 70-м песенном конкурсе "Евровидение 2026" в Вене будет солист группы Ziferblat Даниил Лещинский.

Именно Даниил Лещинский объявит баллы национального жюри от Украины в прямом эфире гранд-финала 16 мая на платформах Суспільного. Об этом артист сам рассказал на своей странице в Instagram.

"С детства я смотрел этот конкурс. И если я хоть как-то мог вообразить себя на сцене "Евровидения", то точно не мог просчитать возможность быть спикером, который объявит баллы от моей страны. Это привилегия", — поделился он.

Исполнитель добавил, что для него "Евровидение" — это "самое яркое событие, объединяющее нации и поколение". "Приятно знать, что я вместе с группой Ziferblat был частью этой истории. Нынешним участникам хочу пожелать: помните, что это только промежуточный этап в вашей жизни. Наслаждайтесь моментом", - говорит он.

Отметим, группа Ziferblat представила Украину на "Евровидении" в прошлом году с песней Bird of Pray - и заняла 9 место.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

