"Мы становимся обществом ветеранов": Падалко рассказала о новом проекте

Алена Кюпели
29 апреля 2026, 11:50обновлено 29 апреля, 12:27
Маричка Падалко поделилась своими чувствами в отношении проекта о ветеранах.
Маричка Падалко - ведущая проекта о ветеранах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marichkapadalko

Кратко:

  • Что сказала Маричка Падалко
  • О каком проекте идет речь

Украинская известная ведущая Маричка Падалко поделилась своими ощущениями после записи программы "Життя після шрамів", которая рассказывает реальные истории об украинских ветеранах, героях и героинях, которые защищают Украину от российских оккупантов.

Как пишет 1+1, Маричка Падалко говорит, что ее вдохновляют ребята, которые после тяжелых ранений возвращаются в гражданскую жизнь, создают семьи, у них рождаются дети.

"Меня увлекают женщины, строящие карьеру в армии и работающие на командирских должностях. Ветераны, вернувшись домой, не идут на привычную для себя работу с гарантированным заработком, а преодолев все возможные страхи на войне, больше не боятся рисковать в гражданской жизни. Они могут открыть собственное дело, стать по-настоящему независимыми как профессионально, так и финансово", - говорит она.

Маричка Падалко о героях / Фото прес-службы 1+1

Ведущая добавляет, что больше всего ее вдохновляют сами герои. "Потому что в последние несколько лет информационный фокус очень сильно сместился в сторону измены, предателей и беглецов. Это настолько заполонило наше информационное пространство, что мы забываем об ответственных людях, которые не боятся принимать сложные решения", - добавляет Падалко.

Маричка говорит, что следует о них говорить, стоит показывать их пример. А главное – общество должно научиться подстраиваться к их возвращению. "Мы говорим о том, что не только ветеран возвращается в гражданскую жизнь, а мы как общество должны изменяться, чтобы адаптироваться к ветеранам", - рассуждает она.

Маричка Падалко в проекте о ветеранах / Фото пресс-службы 1+1

Ведущая добавляет, что реинтеграция ветеранов – это о взаимоподдержке и взаимопомощи, а не о превосходстве одних или осуждении других. "Рано или поздно война закончится. Наступит мир и это разделение на тех, кто воевал и не воевал, постепенно исчезнет. Поэтому чем больше люди, которые не воевали, будут вовлечены в поддержку военных, тем быстрее сотрутся те границы, которые сейчас, по-моему, только крепнут", - подытоживает она.

Маричка Падалко / инфографика: Главред

О персоне: Маричка Падалко

Маричка Падалко - украинская журналистка, ведущая ТСН на канале 1+1. На канале 1+1 работает с 2002 года. Сначала работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года — ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Сніданок +", которая была в эфире в 2006—2008 годах. В 2009—2010 годах была ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах. В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент — одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

"Один удар — и целый город без воды: РФ готовит новый сценарий ударов по Украине"

